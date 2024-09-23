Капитан «Барселоны» выбыл на несколько месяцев из-за травмы колена
Вратарь и капитан «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген выбыл из-за серьезной травмы колена, полученной в гостевом матче с «Вильярреалом» накануне (5:1), сообщила пресс-служба каталонского клуба.
В «Барселоне» сообщили, что 32-летнему вратарю предстоит операция.
Marca пишет, что немец выбыл примерно на восемь месяцев и может не сыграть в этом сезоне.
«Барселона» лидирует в чемпионате Испании, выиграв все шесть матчей. В Лиге чемпионов каталонцы проиграли в гостях «Монако» со счетом 1:2 — это их единственное поражение в сезоне.
Тер Штеген играл в стартовом составе во всех матчах и пропустил в сумме семь мячей.
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