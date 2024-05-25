Глава шведского хоккея высказался за дальнейшее отстранение россиян
Сборную России по хоккею пока нельзя возвращать на международные турниры. Такое мнение Expressen высказал глава Федерации хоккея Швеции Андерс Ларссон.
«Мы совершенно ясно полагаем, что Россию следует оставить исключенной, — заявил Ларссон. — Швеция имеет довольно хорошую позицию в международном хоккее. Мы сильный игрок в этом мире»
В эти дни в Праге и Остраве проходит чемпионат мира по хоккею.
Турнир в Чехии стал уже третьим чемпионатом мира, который сборная России пропускает из-за отстранения со стороны международной федерации IIHF.
В феврале IIHF объявила о недопуске сборных России и Белоруссии до международных соревнований в сезоне 2024/25. В Федерации хоккея России в ответ заявили, что решение об отстранении лоббируются рядом представителей хоккейных федераций нескольких стран, которые боятся дополнительной конкуренции на международной арене.
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