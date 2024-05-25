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Глава шведского хоккея высказался за дальнейшее отстранение россиян

Глава Федерации хоккея Швеции высказался за дальнейшее отстранение россиян
Председатель Федерации хоккея Швеции Андерс Ларссон считает, что сборной России нельзя возвращать право выступать на чемпионатах мира
Игроки сборной России
Игроки сборной России (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Сборную России по хоккею пока нельзя возвращать на международные турниры. Такое мнение Expressen высказал глава Федерации хоккея Швеции Андерс Ларссон.

«Мы совершенно ясно полагаем, что Россию следует оставить исключенной, — заявил Ларссон. — Швеция имеет довольно хорошую позицию в международном хоккее. Мы сильный игрок в этом мире»

В IIHF объяснили отсутствие России в списке самых титулованных сборных ЧМ
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В эти дни в Праге и Остраве проходит чемпионат мира по хоккею.

Турнир в Чехии стал уже третьим чемпионатом мира, который сборная России пропускает из-за отстранения со стороны международной федерации IIHF.

В феврале IIHF объявила о недопуске сборных России и Белоруссии до международных соревнований в сезоне 2024/25. В Федерации хоккея России в ответ заявили, что решение об отстранении лоббируются рядом представителей хоккейных федераций нескольких стран, которые боятся дополнительной конкуренции на международной арене.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей сборная России по хоккею Международная федерация хоккея (IIHF) отстранение спортсменов Швеция
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