Глава шведского хоккея высказался за дальнейшее отстранение россиян

Председатель Федерации хоккея Швеции Андерс Ларссон считает, что сборной России нельзя возвращать право выступать на чемпионатах мира

Игроки сборной России (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Сборную России по хоккею пока нельзя возвращать на международные турниры. Такое мнение Expressen высказал глава Федерации хоккея Швеции Андерс Ларссон.

«Мы совершенно ясно полагаем, что Россию следует оставить исключенной, — заявил Ларссон. — Швеция имеет довольно хорошую позицию в международном хоккее. Мы сильный игрок в этом мире»

В эти дни в Праге и Остраве проходит чемпионат мира по хоккею.

Турнир в Чехии стал уже третьим чемпионатом мира, который сборная России пропускает из-за отстранения со стороны международной федерации IIHF.

В феврале IIHF объявила о недопуске сборных России и Белоруссии до международных соревнований в сезоне 2024/25. В Федерации хоккея России в ответ заявили, что решение об отстранении лоббируются рядом представителей хоккейных федераций нескольких стран, которые боятся дополнительной конкуренции на международной арене.