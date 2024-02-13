 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

ФХР оценила решение о продлении отстранения российских хоккеистов

ФХР назвала дискриминационным решение о продлении отстранения сборной России
В Федерации хоккея России заявили, что решение об отстранении лоббируются рядом представителей хоккейных федераций нескольких стран, которые боятся дополнительной конкуренции на международной арене
Фото: fhr.ru
Фото: fhr.ru

Федерация хоккея России (ФХР) разочарована решением Международной федерации хоккея (IIHF) продлить отстранение сборных страны от международных турниров на сезон 2024/25. Об этом говорится в заявлении в телеграм-канале ФХР.

«ФХР отмечает, что заседание совета IIHF проходило без участия представителей России, и считает принятое решение дискриминационным. Не встречают понимания и аргументы IIHF о «безопасности» — параллельно с отстранением России и Белоруссии в международных турнирах продолжают участвовать сборные стран, ведущих вооруженные конфликты», — сказано в заявлении.

IIHF запретила Буре участвовать в обсуждении отстранения россиян
Спорт
Павел Буре

В ФХР считают, что решение об отстранении российских сборных лоббируются рядом представителей хоккейных федераций нескольких стран, которые боятся дополнительной конкуренции на международной арене.

Накануне IIHF объявила о недопуске сборных России и Белоруссии до международных соревнований в сезоне 2024/25.

Специальный представитель ФХР по международным делам, член совета IIHF Павел Буре сообщил, что ему запретили принимать участие в обсуждении этого вопроса.

Глава IIHF Люк Тардиф рассказал, что федерация примет решение по поводу возможного допуска сборной России на Олимпийские игры 2026 года в феврале—марте 2025 года.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

ЦБ проведет заседание в пятницу. Что будет с ключевой ставкой

Как генсек НАТО отреагировал на слова Трампа о противостоянии с Россией

В краш-тестах разбили несколько автоновинок. Одна из них получила ноль баллов

Очки за полмиллиона. Первый тест-драйв Apple Vision Pro

Опубликованы фото музыкантов «Би-2» из тайской тюрьмы

Опубликован трейлер продолжения «Планеты обезьян». Видео

Названы районы Москвы с самыми доступными квартирами в новостройках. Рейтинг

МТС-банк планирует провести IPO весной. Подробности

Путин назвал размер инфляции в январе

Дивидендный календарь — 2024: кто, сколько и когда заплатит
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей Международная федерация хоккея (IIHF) ФХР сборная России по хоккею
Материалы по теме
Международная федерация хоккея вновь запретила России участие в матчах
Спорт
Глава IIHF назвал сроки принятия решения по допуску России на Олимпиаду
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 98,19 (+0,04) Инвестиции, 16:24 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 91,21 (+0,13) Инвестиции, 16:24
Житель Северной Осетии, выпивший уксус вместо минералки, умер в больнице Общество, 16:37
Чего предприниматели хотят от банков. Карточки РБК и БСПБ, 16:35
Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью генерала Востротина Политика, 16:35
Медведчук рассказал подробности своего обмена в 2022 году Политика, 16:33
Больной раком Эрикссон станет тренером команды легенд «Ливерпуля» Спорт, 16:29
Расписки X5 Group обновили максимум с октября 2021 года Инвестиции, 16:29
Какой софт использовать для корпоративных коммуникаций РБК и МойОфис, 16:14
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Путин поручил включить Шебекино в особую экономическую зону Политика, 16:11
ГД одобрила проект, обязывающий нотариусов сообщать наследникам о долгах Недвижимость, 16:11
С чего начинать тренировку, чтобы даже короткое занятие было эффективным Pro, 16:09
Главу первоуральского «Водоканала» задержали на совещании в прокуратуре Общество, 16:07
Трейдеры опционами поставили на биткоин выше $65 тыс. Крипто, 16:03
Суд арестовал подозреваемого в подготовке диверсии в Ленобласти Политика, 16:03
Мосбиржа сообщила о переносе начала торгов акциями «Диасофт» Инвестиции, 16:01