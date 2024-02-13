ФХР оценила решение о продлении отстранения российских хоккеистов
Федерация хоккея России (ФХР) разочарована решением Международной федерации хоккея (IIHF) продлить отстранение сборных страны от международных турниров на сезон 2024/25. Об этом говорится в заявлении в телеграм-канале ФХР.
«ФХР отмечает, что заседание совета IIHF проходило без участия представителей России, и считает принятое решение дискриминационным. Не встречают понимания и аргументы IIHF о «безопасности» — параллельно с отстранением России и Белоруссии в международных турнирах продолжают участвовать сборные стран, ведущих вооруженные конфликты», — сказано в заявлении.
В ФХР считают, что решение об отстранении российских сборных лоббируются рядом представителей хоккейных федераций нескольких стран, которые боятся дополнительной конкуренции на международной арене.
Накануне IIHF объявила о недопуске сборных России и Белоруссии до международных соревнований в сезоне 2024/25.
Специальный представитель ФХР по международным делам, член совета IIHF Павел Буре сообщил, что ему запретили принимать участие в обсуждении этого вопроса.
Глава IIHF Люк Тардиф рассказал, что федерация примет решение по поводу возможного допуска сборной России на Олимпийские игры 2026 года в феврале—марте 2025 года.
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