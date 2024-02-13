ФХР оценила решение о продлении отстранения российских хоккеистов

В Федерации хоккея России заявили, что решение об отстранении лоббируются рядом представителей хоккейных федераций нескольких стран, которые боятся дополнительной конкуренции на международной арене

Фото: fhr.ru

Федерация хоккея России (ФХР) разочарована решением Международной федерации хоккея (IIHF) продлить отстранение сборных страны от международных турниров на сезон 2024/25. Об этом говорится в заявлении в телеграм-канале ФХР.

«ФХР отмечает, что заседание совета IIHF проходило без участия представителей России, и считает принятое решение дискриминационным. Не встречают понимания и аргументы IIHF о «безопасности» — параллельно с отстранением России и Белоруссии в международных турнирах продолжают участвовать сборные стран, ведущих вооруженные конфликты», — сказано в заявлении.

В ФХР считают, что решение об отстранении российских сборных лоббируются рядом представителей хоккейных федераций нескольких стран, которые боятся дополнительной конкуренции на международной арене.

Накануне IIHF объявила о недопуске сборных России и Белоруссии до международных соревнований в сезоне 2024/25.

Специальный представитель ФХР по международным делам, член совета IIHF Павел Буре сообщил, что ему запретили принимать участие в обсуждении этого вопроса.

Глава IIHF Люк Тардиф рассказал, что федерация примет решение по поводу возможного допуска сборной России на Олимпийские игры 2026 года в феврале—марте 2025 года.