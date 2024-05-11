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В IIHF объяснили отсутствие России в списке самых титулованных сборных ЧМ

Глава IIHF назвал ошибкой отсутствие России в списке самых титулованных стран ЧМ
Во время трансляции матча чемпионата мира в Остраве на инфографике с самыми титулованными сборными в истории турнира указали только Канаду, Чехию и Швецию. Глава IIHF Люк Тардиф назвал это ошибкой
Люк Тардиф
Люк Тардиф (Фото: Dennis Pajot / Getty Images)

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф прокомментировал отсутствие информации о победах сборной России на чемпионатах мира в инфографике во время трансляции на мировом первенстве в Чехии.

«Это ошибка», — ответил Тардиф на вопрос ТАСС, с чем связано отсутствие в инфографике информации о количестве титулов россиян.

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Фото:Tomi Hänninen / Newspix24 / Newspix24 / Global Look Press

Накануне во время матча чемпионата мира между сборными Швеции и США в телетрансляции появилась инфографика, где сборную СССР/Россию не указали среди трех самых титулованных команд в истории турнира. «Сборная Швеции является 11-кратным чемпионом мира. Только Канада (28) и Чехия (12) выигрывали больше титулов», — было написано в инфографике. На самом деле команды СССР и России на двоих завоевали 27 чемпионских титулов.

Чемпионат мира, который проходит в Праге и Остраве, завершится 26 мая.

Турнир в Чехии стал уже третьим чемпионатом мира, который сборная России пропускает из-за отстранения со стороны IIHF.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей Чемпионат мира по хоккею Международная федерация хоккея (IIHF) Люк Тардиф
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