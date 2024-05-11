В IIHF объяснили отсутствие России в списке самых титулованных сборных ЧМ
Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф прокомментировал отсутствие информации о победах сборной России на чемпионатах мира в инфографике во время трансляции на мировом первенстве в Чехии.
«Это ошибка», — ответил Тардиф на вопрос ТАСС, с чем связано отсутствие в инфографике информации о количестве титулов россиян.
Накануне во время матча чемпионата мира между сборными Швеции и США в телетрансляции появилась инфографика, где сборную СССР/Россию не указали среди трех самых титулованных команд в истории турнира. «Сборная Швеции является 11-кратным чемпионом мира. Только Канада (28) и Чехия (12) выигрывали больше титулов», — было написано в инфографике. На самом деле команды СССР и России на двоих завоевали 27 чемпионских титулов.
Чемпионат мира, который проходит в Праге и Остраве, завершится 26 мая.
Турнир в Чехии стал уже третьим чемпионатом мира, который сборная России пропускает из-за отстранения со стороны IIHF.
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