Международная федерация хоккея вновь запретила России участие в матчах
Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение команд из России и Белоруссии от участия в соревнованиях в сезоне 2024-2025, сообщается на сайте организации.
«Совет IIHF рассмотрел текущие риски безопасности, связанные с реинтеграцией национальных и клубных команд России и Белоруссии в соревнования. На основе тщательного анализа совет пришел к выводу, что возвращение сборных России и Белоруссии в соревнования IIHF пока небезопасно, поэтому эти сборные не примут участия в сезоне-2024/25», — говорится в сообщении.
О том, включат ли Россию и Белоруссию в сезон чемпионата 2025-2026 годов, будет решено в мае 2025 года на заседании Совета IIHF, добавили в организации.
IIHF отстранила команды из России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях в феврале 2022 года. В 2023 года организация продлила отстранение на сезон 2023/24.
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