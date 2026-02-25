Глава ФИФА заявил, что «очень уверен» в проведении ЧМ-2026 в Мексике

Заявление прозвучало на фоне вспышки насилия в штате Халиско после гибели лидера крупнейшего наркокартеля, где расположен один из городов — организаторов турнира

Джанни Инфантино (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил AFP, что «полностью уверен» в том, что Мексика справится с проведением матчей чемпионата мира по футболу.

«Очень уверен, все будет хорошо. Это будет впечатляюще», — сказал Инфантино.

Заявление прозвучало на фоне жестокой реакции картелей на убийство армией лидера группировки CJNG Немесио (Эль Менчо) Осегеры 22 февраля. В ходе операции и последующих столкновений погибло по меньшей мере 74 человека. Боевики картеля блокировали дороги в 20 из 32 штатов, сжигали автомобили и предприятия, вынуждая жителей и туристов прятаться в укрытиях.

Особенно пострадал штат Халиско, столица которого Гвадалахара примет четыре матча группового этапа ЧМ-2026.

Ранее президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что страна гарантирует безопасность во время чемпионата мира. Губернатор Халиско Пабло Лемус заявил, что нет никаких рисков исключения Гвадалахары из числа городов-организаторов.

The Athletic писал, что сотрудник ФИФА, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что организация будет рассматривать возможность переноса матчей чемпионата мира только в самом крайнем случае, и заявил, что «безопасность остается главным приоритетом и ФИФА полностью доверяет всем трем принимающим странам (США, Мексика и Канада)».

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в нем примут участие 48 команд — на 16 больше, чем в предыдущих семи турнирах.