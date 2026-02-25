 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
ЧМ-2026⁠,
0

Глава ФИФА заявил, что «очень уверен» в проведении ЧМ-2026 в Мексике

Сюжет
ЧМ-2026
Заявление прозвучало на фоне вспышки насилия в штате Халиско после гибели лидера крупнейшего наркокартеля, где расположен один из городов — организаторов турнира
Джанни Инфантино
Джанни Инфантино (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил AFP, что «полностью уверен» в том, что Мексика справится с проведением матчей чемпионата мира по футболу.

«Очень уверен, все будет хорошо. Это будет впечатляюще», — сказал Инфантино.

Заявление прозвучало на фоне жестокой реакции картелей на убийство армией лидера группировки CJNG Немесио (Эль Менчо) Осегеры 22 февраля. В ходе операции и последующих столкновений погибло по меньшей мере 74 человека. Боевики картеля блокировали дороги в 20 из 32 штатов, сжигали автомобили и предприятия, вынуждая жителей и туристов прятаться в укрытиях.

Особенно пострадал штат Халиско, столица которого Гвадалахара примет четыре матча группового этапа ЧМ-2026.

Ранее президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что страна гарантирует безопасность во время чемпионата мира. Губернатор Халиско Пабло Лемус заявил, что нет никаких рисков исключения Гвадалахары из числа городов-организаторов.

The Athletic писал, что сотрудник ФИФА, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что организация будет рассматривать возможность переноса матчей чемпионата мира только в самом крайнем случае, и заявил, что «безопасность остается главным приоритетом и ФИФА полностью доверяет всем трем принимающим странам (США, Мексика и Канада)».

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в нем примут участие 48 команд — на 16 больше, чем в предыдущих семи турнирах.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп заявил о разработке Ираном ракет, способных долететь до США

Совет при президенте внесет акции в закон об исковых сроках приватизации

Госдеп потребовал от Украины отказаться от атак на интересы США

Самозанятых водителей предложили выделить в отдельный вид перевозок

Ланьков назвал курьезно-скандальным происшествием свое задержание в Риге

Минздрав предложил реформу порядка медпомощи детям. Подробности
Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
Чемпионат мира по футболу Футбол ЧМ-2026 ФИФА
Материалы по теме
Трамп признал участие США в убийстве наркобарона в Мексике
Политика
The Athletiс узнал, что ФИФА может перенести стыковые матчи ЧМ из Мексики
Спорт
Президент Мексики заявила о гарантиях безопасности на ЧМ-2026 по футболу
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 февраля
EUR ЦБ: 90,58 (+0,3) Инвестиции, 24 фев, 17:41 Курс доллара на 25 февраля
USD ЦБ: 76,63 (-0,12) Инвестиции, 24 фев, 17:41
ФСБ предотвратила теракт на аэродроме в Краснодарском крае. Видео Политика, 12:09
Отчет Мишустина об итогах работы правительства за 2025 год. Трансляция Политика, 12:08
В Подмосковье с 1 марта ограничат продажу алкоголя в общепите во дворах Политика, 12:05
Четверо погибли при атаке дронов на химзавод в Смоленской области Политика, 12:04
Триггерный маркетинг «как из Pinterest» — когда это работает Образование, 12:00
Почему мебель стала активом для российских коллекционеров Компании, 12:00
FT рассказала о рождаемости в Южной Корее, которая противоречит тенденции Политика, 11:55
Как привить команде любовь к переменам
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Организатора перевозки погибших на Байкале китайских туристов задержали Общество, 11:54
«Мы так всегда делали»: как понять, что босс и коллеги манипулируют вами Образование, 11:53
Собянин анонсировал первую в мире ИИ-систему управления дорогами в Тушино Город, 11:51
The Sun узнала, что экс-принцу Эндрю запретили ездить верхом Политика, 11:48
Художник Лев Повзнер: «Меня интересует только абсурд» Стиль, 11:48
Как тренд на мгновенную коммуникацию повлиял на мессенджеры РБК и Frisbee, 11:46
ЦБ заявил о сокращении числа поддельных банкнот в обращении на 20% за год Финансы, 11:37