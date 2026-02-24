The Athletiс узнал, что ФИФА может перенести стыковые матчи ЧМ из Мексики

В марте в Мексике должны пройти межконтинентальные стыковые матчи ЧМ-2026. В минувшие выходные в ряде штатов возникли серьезные беспорядки

Фото: Mandel NGAN - Pool / Getty Images

ФИФА может перенести из Мексики межконтинентальные стыковые матчи чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщил The Athletic.

Сотрудник ФИФА, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что организация будет рассматривать возможность переноса матчей чемпионата мира только в самом крайнем случае и заявил, что «безопасность остается главным приоритетом, и ФИФА полностью доверяет всем трем принимающим странам (США, Мексика и Канада — РБК)».

Стыковые матчи чемпионата мира в Мексике с участием сборных Конго, Ямайки и Новой Каледонии должны пройти в период с 26 по 31 марта в Гвадалахаре (шатат Халиско).

После убийства 22 февраля главаря наркокартеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) Немесио Осегеры Сервантеса в некоторых штатах Мексики, включая Халиско, начались беспорядки. Их участники нападают на полицейских, поджигают автомобили, грабят магазины. Власти объявили «красный код» и призвали жителей оставаться дома. В аэропортах страны отменили более ста рейсов.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что ситуация на большей части территории страны остается нормальной.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в нем примут участие 48 команд — на 16 больше, чем на предыдущих семи турнирах.