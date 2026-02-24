The Athletiс узнал, что ФИФА может перенести стыковые матчи ЧМ из Мексики
ФИФА может перенести из Мексики межконтинентальные стыковые матчи чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщил The Athletic.
Сотрудник ФИФА, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что организация будет рассматривать возможность переноса матчей чемпионата мира только в самом крайнем случае и заявил, что «безопасность остается главным приоритетом, и ФИФА полностью доверяет всем трем принимающим странам (США, Мексика и Канада — РБК)».
Стыковые матчи чемпионата мира в Мексике с участием сборных Конго, Ямайки и Новой Каледонии должны пройти в период с 26 по 31 марта в Гвадалахаре (шатат Халиско).
После убийства 22 февраля главаря наркокартеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) Немесио Осегеры Сервантеса в некоторых штатах Мексики, включая Халиско, начались беспорядки. Их участники нападают на полицейских, поджигают автомобили, грабят магазины. Власти объявили «красный код» и призвали жителей оставаться дома. В аэропортах страны отменили более ста рейсов.
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что ситуация на большей части территории страны остается нормальной.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в нем примут участие 48 команд — на 16 больше, чем на предыдущих семи турнирах.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Зеленский заявил о требовании Трампом большой церемонии в конце конфликта
Перечень разрешенных игрушек создадут для детсадов в России
Британия начала подготовку к возможному размещению войск на Украине
«РГ» и «КП» сообщили о расследовании уголовного дела в отношении Дурова
Задорнов назвал Россию косвенным бенефициаром тарифного передела в США
Бывший управляющий имуществом Минобороны попросил суд об освобождении