Президент Мексики заявила о гарантиях безопасности на ЧМ-2026 по футболу

Заявление прозвучало на фоне вспышки насилия в штате Халиско после гибели лидера крупнейшего наркокартеля, где расположен один из городов-организаторов турнира

Фото: Mandel NGAN - Pool / Getty Images

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что страна гарантирует безопасность во время чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдёт в Мексике, США и Канаде. Об этом сообщает Reuters.

Стыковые матчи чемпионата мира в Мексике с участием сборных Конго, Ямайки и Новой Каледонии должны пройти в период с 26 по 31 марта в Гвадалахаре (штат Халиско).

«Есть все гарантии, никакой опасности нет», — заявила Шейнбаум, отвечая на вопрос о возможных рисках для иностранных болельщиков, которые приедут на матчи в Мехико, Монтеррей и Гвадалахару.

Заявление прозвучало на фоне волны насилия, охватившей страну после гибели самого разыскиваемого лидера мексиканского наркокартеля Немесио Осегеры по прозвищу «Эль Менчо». Он был убит 22 февраля силами безопасности в штате Халиско, где расположена Гвадалахара — один из трех мексиканских городов, принимающих матчи чемпионата мира.

В ответ на смерть лидера картеля «Халиско Новое поколение» (CJNG) его члены устроили серию нападений, перекрыли дороги, подожгли автомобили и вступили в столкновения с силами безопасности по меньшей мере в 20 штатах. В результате погибли 25 сотрудников Национальной гвардии, десятки преступников, были приостановлены занятия в школах и отменены футбольные матчи.

The Athletic писал, что сотрудник ФИФА, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что организация будет рассматривать возможность переноса матчей чемпионата мира только в самом крайнем случае, и заявил, что «безопасность остается главным приоритетом и ФИФА полностью доверяет всем трем принимающим странам (США, Мексика и Канада)».

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в нем примут участие 48 команд — на 16 больше, чем на предыдущих семи турнирах.