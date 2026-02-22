 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Власти Мексики ликвидировали главу наркокартеля «Новое поколение Халиско»

В Мексике силы безопасности провели операцию по ликвидиции главаря наркокартеля «Новое поколение Халиско». Эту организацию обвиняли в поставках запрещенных веществ в США. После этого по стране начались массовые беспорядки
Немесио Осегера Сервантес
Немесио Осегера Сервантес (Фото: US Department of Justice)

В Мексике силы безопасности убили главаря наркокартеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) Немесио Осегера Сервантеса, также известного как «Эль Менчо», сообщает портал Millenio со ссылкой на правительственные источники.

Картель под его руководством превратился в одну из доминирующих организаций по торговле наркотиками в Мексике, занимаясь переправкой синтетических наркотических веществ в Соединенные Штаты, пишет The New York Times. Его смерть — серьезный удар по преступной группировке и потенциально может спровоцировать как внутреннюю борьбу за власть, поскольку различные фракции будут бороться за контроль, говорится в статье.

Мексиканские силовики провели операцию по ликвидации Сервантеса в Тапальпе, штат Халиско. Губернатор штата Пабло Лемус подтвердил проведение специальной операции с участием федеральных сил, отмечает Infobae. В результате в регионе начались массовые перекрытия автомобильных трасс, поджоги машин и коммерческих предприятий. Власти распорядились экстренно созвать оперативный штаб по безопасности. Информация о пострадавших не поступало

Власти Мексики ликвидировали главу наркокартеля «Новое поколение Халиско»
Video

Немесио Осегера Сервантес родился в 1966 году в штате Мичоакан. Он считается основателем и бессменным лидером картеля CJNG, который за последнее десятилетие превратился в одну из самых влиятельных и жестоких преступных группировок Мексики, контролирующую маршруты поставок метамфетамина, кокаина и фентанила в США и другие страны.

В молодости Осегера Сервантес некоторое время жил в США, где был осужден за наркопреступления и депортирован в Мексику в 1990-х. Позднее он примкнул к криминальным структурам, из которых сформировался CJNG. Картель известен вооруженными столкновениями с силами безопасности и соперниками, а также атаками на представителей власти. Власти США обвиняют Эль Менчо в масштабном наркотрафике, отмывании денег и применении насилия. Он включен в списки наиболее разыскиваемых лиц; Госдепартамент США объявлял награду в размере 15 млн за информацию, способствующую его задержанию.

