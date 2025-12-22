 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Россиянин Демин совершил наибольшее количество потерь в матче НБА

Российский разыгрывающий записал на свой счет 16 очков, пять подборов и три перехвата. При этом Егор Демин допустил четыре потери — больше, чем все другие участники матча
Игрок НБА Егор Демин
Игрок НБА Егор Демин (Фото: Sarah Stier / Getty Images)

Российский игрок «Бруклин Нетс» Егор Демин стал третьим снайпером команды в домашнем матче регулярного чемпионата НБА с «Торонто Рэпторс» (96:81).

Разыгрывающий записал на свой счет 16 очков, пять подборов, три передачи, два перехвата. При этом он допустил четыре потери за 30 минут 24 секунды — это больше, чем все другие участники матча.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Бруклина» Майкл Портер (24 очка).

На прошлой неделе, 15 декабря, Демин первым с 2015 года среди россиян дважды за сезон стал самым результативным игроком команды в матче. За день до этого главный тренер «Бруклина» Жорди Фернандес подверг критике 19-летнего разыгрывающего и пригрозил лишить его места в составе. Демин на пресс-конференции после победы над «Милуоки» сказал, что критика тренера пошла ему на пользу.

Летом 2025 года Демин был выбран на драфте под восьмым номером, что сделало его самым высокозадрафтованным российским игроком за всю историю лиги.

«Бруклин» занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции (восемь побед в 27 матчах). «Торонто» — шестое (17 побед в 30 играх).

Главные заявления Путина по итогам прямой линии

ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%

Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома

«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»

Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины

Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
Руслан Алиев
Егор Демин НБА Бруклин Нетс
