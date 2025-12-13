Тренер «Бруклина» раскритиковал игру россиянина Демина в матче НБА с «Далласом»

Жорди Фернандесу не понравилось, как российский разыгрывающий провел встречу против «Далласа»

Егор Демин (Фото: Michael Reaves / Getty Images)

Главный тренер клуба НБА «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес пригрозил российскому разыгрывающему Егору Демину потерей места в составе из-за неудачной игры.

«Бруклин» в ночь на 13 декабря уступил со счетом 111:119 «Даллас Маверикс». 19-летний Демин вышел в стартовой пятерке, но провел на паркете только 18 минут, за которые набрал три очка (одно точное попадание из семи бросков), сделал один подбор, отдал одну передачу и совершил два перехвата.

«Ему нужно играть лучше, иначе игровое время сократится, и кто-то другой этим воспользуется», — цитирует Фернандеса Yahoo! Sports.

Демин проводит дебютный сезон в НБА. В 21 матче он в среднем набирал 8,3 очка, делал 3,7 передачи и 3,3 подбора.

Демин был выбран на драфте-2025 под восьмым номером, став самым высокозадрафтованным игроком из России в истории НБА.