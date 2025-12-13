Тренер «Бруклина» раскритиковал игру россиянина Демина
Главный тренер клуба НБА «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес пригрозил российскому разыгрывающему Егору Демину потерей места в составе из-за неудачной игры.
«Бруклин» в ночь на 13 декабря уступил со счетом 111:119 «Даллас Маверикс». 19-летний Демин вышел в стартовой пятерке, но провел на паркете только 18 минут, за которые набрал три очка (одно точное попадание из семи бросков), сделал один подбор, отдал одну передачу и совершил два перехвата.
«Ему нужно играть лучше, иначе игровое время сократится, и кто-то другой этим воспользуется», — цитирует Фернандеса Yahoo! Sports.
Демин проводит дебютный сезон в НБА. В 21 матче он в среднем набирал 8,3 очка, делал 3,7 передачи и 3,3 подбора.
Демин был выбран на драфте-2025 под восьмым номером, став самым высокозадрафтованным игроком из России в истории НБА.
