Спорт
0

Впервые за 10 лет россиянин дважды стал лучшим снайпером клуба НБА

Егор Демин во второй раз стал лучшим снайпером «Бруклин Нетс» в матче НБА. Ранее тренер критиковал его игру и говорил о возможном выводе из ротации
Егор Демин
Егор Демин (Фото: Evan Bernstein/Getty Images)

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» россиянин Егор Демин во второй раз в карьере стал самым результативным игроком своей команды в матче НБА. Спортсмен набрал 17 очков в игре с «Милуоки Бакс» (127:82). Вторым по результативности стал Ноа Клауни (16). У лидера «Бруклина» Майкла Портера 12 очков.

Впервые с 2015 года россиянин за сезон более одного раза стал самым результативным игроком клуба в матче НБА. В 2015 году это удалось Тимофею Мозгову.

Демин подвергся серьезной критике после предыдущей игры — с «Даллас Маверикс» (111:119). Тренер «Бруклина» Жорди Фернандес пригрозил лишить его места в составе.

19-летний разыгрывающий на пресс-конференции после победы над «Милуоки» объяснил, что критика тренера пошла ему на пользу.

«Я считаю, что это часть становления и роста. Мне всегда хочется играть лучше, но бывают неудачные дни. Важно внимательно разбирать свои действия на видео, понимать, над чем нужно работать, обсуждать это с тренерами и командой, извлекать уроки и двигаться дальше», — сказал Демин.

Демин является дебютантом НБА. Он провел 21 игру при средних показателях 8,3 очка, 3,7 передачи и 3,3 подбора.

Летом 2025 года Демин был выбран на драфте под восьмым номером, что сделало его самым высокозадрафтованным российским игроком за всю историю лиги.

«Бруклин Нетс» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 7 побед и 18 поражений. Следующий матч команда сыграет 19 декабря с «Майами Хит».

Авторы
Теги
Рената Утяева
НБА Бруклин Нетс Егор Демин

