Российский ски-альпинист повредил свою серебряную медаль Олимпиады
Российский ски-альпинист Никита Филиппов, который вернулся в Москву с Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо, рассказал, что успел повредить свою серебряную медаль.
«Есть небольшой скол, потому что уронил ее один раз. Но в принципе, хорошая, тяжелая», — цитирует Филиппова «Матч ТВ».
На вопрос, добавляет ли ценности тот факт, что он стал единственным российским медалистом на Играх-2026, Филиппов ответил: «Да. Это очень уникальное событие. Но хотелось, бы чтобы наши больше медалей взяли. Но раз так вышло, то рад быть единственным».
Филиппов завоевал в Италии серебро в спринте. Ски-альпинизм дебютировал в программе Олимпийский игр.
На прошедшей Олимпиаде несколько спортсменов жаловались на проблемы с медалями. Так, у шведской лыжницы Эббы Андерссон серебряная медаль оторвалась от ленты и раскололась пополам. С аналогичной ситуацией столкнулась и американская горнолыжница Бризи Джонсон, получившая золото на соревновании по скоростному спуску. Организаторы Олимпиады обещали отремонтировать все поврежденные медали.
