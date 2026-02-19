 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
0

Первый россиянин на Олимпиаде-2026. Что важно знать о Никите Филиппове

Сюжет
Олимпиада-2026
Россиянин, первый отобравшийся на Игры-2026, еще и в новом олимпийском виде спорта. «РБК Спорт» рассказывает историю ски-альпиниста Никиты Филиппова
Никита Филиппов
Никита Филиппов (Фото: Pavel Bednyakov / AP / TASS)

Как карате и биатлон привели к горам

Никита Филиппов родился 22 ноября 2002 года в Петропавловске-Камчатском. Его путь к вершинам начался с восхождений на вулканы и длинных походов на лыжах по пересеченной местности. Спорт в его жизни появился рано и хаотично: в два года его поставили на лыжи, в пять лет Филиппов занялся карате, в восемь — биатлоном, куда он пришел, по его же словам, «из чувства соперничества» с другом, а не из любви к лыжам.

В 2014 году Филиппов начал совмещать биатлон, лыжные гонки и ски-альпинизм (скимо). Весь его тренировочный процесс, от медицинского сопровождения до логистики, взял под контроль отец, ставший его главным тренером. В том же, 2014 году спортсмен впервые участвовал в международных стартах по ски-альпинизму Kamchatka Race.

Фото: Телеграм-канала Никиты Филиппова
Никита Филлипов с отцом
(Фото: Телеграм-канала Никиты Филиппова)

Ски-альпинизм (Ski Mountaineering, SkiMo) — зимний вид спорта, сочетающий в себе элементы альпинизма и горнолыжного спорта. Гонка включает в себя подъем на лыжах в гору, прохождение пешего участка и спуск на лыжах. Соревнования проводит Международная федерация ски-альпинизма (ISMF). Ски-альпинизм впервые включен в программу Олимпийских игр, в частности Игр 2026 года.

В 2017 году тренер Лариса Соболева сделала ему судьбоносное предложение — поехать на юниорский чемпионат мира. Сборы на Эльбрусе стали точкой невозврата: горы захватили его чувством абсолютной свободы. Именно там он принял решение оставить биатлон, где не было финансирования даже на выезд в другой регион, и полностью посвятить себя ски-альпинизму.

Ранние уроки на мировой арене

Его юниорская карьера была чередой драматичных взлетов и обидных падений, которые закалили характер. В 2018 году на чемпионате Европы среди юниоров в Италии он занял четвертое место в вертикальной гонке, уступив бронзовому призеру всего 10 секунд. Годом позже на отборе к чемпионату мира в Швейцарии на старте соперник зацепил и отклеил его камус (специальную ленту на лыже). Пока Филиппов чинил снаряжение, он потерял 45 секунд и финишировал девятым.

Вершиной юниорской карьеры стал финал спринта на юношеских Олимпийских играх 2020 года в Лозанне, где он пришел пятым, но из-за пятиминутного штрафа за выроненную палку оказался шестым.

«У команд из других стран есть крутые сервисмены, топовый спортинвентарь, мази для лыж... А у нас ничего этого нет <...> На пологом выкате меня обогнал австриец, просто потому, что его лыжи были лучше подготовлены», — объяснил он результат в интервью La Sportiva.

Абсолютный чемпион России и вынужденная пауза

Переход из юниоров во взрослый спорт Филиппов начал уверенно. В сезоне 2020/21 он одержал победу на четвертом этапе Кубка России Askimo Race-2021, а также завоевал золото в индивидуальной гонке среди мужчин.

Однако полноценный взрослый чемпионат Европы 2022 года в испанских Пиренеях стал для него проверкой на прочность. Столкнувшись с последствиями перенесенной болезни и сложностями акклиматизации к высокогорью, спортсмен занял 27-е место в спринте, 25-е — в вертикальной гонке и 20-е — в индивидуальной. В смешанной эстафете оказался на 16-м месте вместе со Светланой Малышевой.

Фото: Телеграм-канала Никиты Филиппова
Никита Филлипов во время подготовки к Rosa Run
(Фото: Телеграм-канала Никиты Филиппова)

После 2022 года, когда российских спортсменов отстранили от международных стартов, Филиппов выступал на внутренних турнирах. И здесь он установил тотальное доминирование. К 23 годам он стал 23-кратным чемпионом России в различных дисциплинах — спринте, вертикальном забеге, индивидуальной гонке.

Олимпийская квота

На мировую арену спортсмен вернулся через три года, и, чтобы попасть на Олимпиаду, нужно было за короткий срок вернуться в мировой рейтинг. Он сделал это с ходу: в январе 2025 года занял 4-е (в Азербайджане) и 5-е (в Швейцарии) места на этапах Кубка мира, гарантировав себе олимпийскую квоту еще летом.

Однако осенью спортсмен пропустил старт сезона из-за того, что пока не получил лицензию, дающую право выступать на турнирах под эгидой ISMF. Когда в середине декабря доступ на старты наконец был получен, выяснилось, что его позиция в рейтинге уже неуязвима. «Меня никто не смог подвинуть и отобрать мою квоту на Олимпийские игры», — написал Филиппов в своем телеграм-канале.

19 декабря 2025 года он получил официальное приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК) и вошел в число 13 российских спортсменов, допущенных на Игры. В январе 2026 года он подтвердил свою форму, завоевав бронзу на этапе Кубка мира в Куршевеле.

Авторы
Теги
Персоны
Екатерина Халимовская
ски-альпинизм Никита Филиппов Олимпиада-2026
Никита Филиппов фото
Никита Филиппов
спортсмен
22 ноября 2002 года
