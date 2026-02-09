Организаторы Олимпиады пообещали разобраться с ломающимися медалями

Несколько призеров Игр пожаловались на поломки медалей. В оргкомитете заявили, что пытаются разобраться с проблемой, потому что церемонии награждения должны проходить идеально

Фото: Emmanuele Ciancaglini / Getty Images

Организаторы Олимпиады в Италии знают о жалобах на поломки медалей и пытаются разобраться, в чем именно проблема с наградами, заявил на пресс-конференции главный операционный директор оргкомитета Андреа Франчизи.

Франчизи отметил, что для организаторов чрезвычайно важно, чтобы церемонии награждения проходили идеально, «потому что это один из главных моментов для спортсменов».

Ранее стало известно о проблемах с медалями всех достоинств, в том числе у американской горнолыжницы Бризи Джонсон, шведской лыжницы Эббы Андерсон и немецкого биатлониста Юстуса Штрелова.

Награды срывались с лент из-за проблем с креплением, при падении от них откалывались детали.

Медали для Игр изготовил Государственный полиграфический и монетный институт Италии (IPZS, монетный двор Италии).

На летних Играх 2024 года в Париже также возникали проблемы с медалями — их покрытие трескалось и облезало. Издание La Lettre в январе 2025-го писало, что это произошло из-за замены одного из компонентов — оксида хрома, использование которого ограничивают в ЕС из-за токсичности. К февралю 2025-го Парижский монетный двор получил 220 запросов на замену медалей.