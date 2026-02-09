 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Манчестер Сити 1 100 x 6,2 2 1,06 Футбол Турция. Суперлига Кайсериспор Коджаэлиспор 1 3,1 x 3,05 2 2,4 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Челси Лидс Юнайтед 1 1,55 x 4,3 2 5,9 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1 4,15 x 4,4 2 1,7 Футбол Италия. Кубок Наполи Комо 1 2,55 x 3,1 2 2,95 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Зенит ЦСКА 1 1,95 x 3,6 2 3,75 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Динамо Краснодар 1 3,75 x 3,6 2 1,95 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
Олимпиада-2026⁠,
0

Организаторы Олимпиады пообещали разобраться с ломающимися медалями

Сюжет
Олимпиада-2026
Несколько призеров Игр пожаловались на поломки медалей. В оргкомитете заявили, что пытаются разобраться с проблемой, потому что церемонии награждения должны проходить идеально
Фото: Emmanuele Ciancaglini / Getty Images
Фото: Emmanuele Ciancaglini / Getty Images

Организаторы Олимпиады в Италии знают о жалобах на поломки медалей и пытаются разобраться, в чем именно проблема с наградами, заявил на пресс-конференции главный операционный директор оргкомитета Андреа Франчизи.

Франчизи отметил, что для организаторов чрезвычайно важно, чтобы церемонии награждения проходили идеально, «потому что это один из главных моментов для спортсменов».

Ранее стало известно о проблемах с медалями всех достоинств, в том числе у американской горнолыжницы Бризи Джонсон, шведской лыжницы Эббы Андерсон и немецкого биатлониста Юстуса Штрелова.

Горнолыжница повредила первую золотую медаль сборной США на Олимпиаде
Спорт
Бризи Джонсон

Награды срывались с лент из-за проблем с креплением, при падении от них откалывались детали.

Медали для Игр изготовил Государственный полиграфический и монетный институт Италии (IPZS, монетный двор Италии).

На летних Играх 2024 года в Париже также возникали проблемы с медалями — их покрытие трескалось и облезало. Издание La Lettre в январе 2025-го писало, что это произошло из-за замены одного из компонентов — оксида хрома, использование которого ограничивают в ЕС из-за токсичности. К февралю 2025-го Парижский монетный двор получил 220 запросов на замену медалей.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Маск пообещал оплатить адвокатов тем, кто расскажет правду об Эпштейне

Politico сообщило о переломной неделе кризисной дипломатии в Европе

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Куба предупредила об отсутствии топлива для авиакомпаний на месяц. Подробности

FT: в январе пусковые установки Patriot у ВСУ были пустыми из-за дефицита ракет

Bloomberg: Стармер может уйти в отставку в течение недели

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Олимпиада-2026
Материалы по теме
Горнолыжница повредила первую золотую медаль сборной США на Олимпиаде
Спорт
Что известно о единственной россиянке в третий день Олимпиады
Спорт
Американские фигуристы стали чемпионами Олимпиады в командном турнире
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 91,05 (+0,76) Инвестиции, 06 фев, 17:18 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 77,05 (+0,5) Инвестиции, 06 фев, 17:18
Купленный клубом Роналду за €77 млн колумбиец перешел в аренду в «Зенит» Спорт, 14:57
Организаторы Олимпиады пообещали разобраться с ломающимися медалями Спорт, 14:53
Черный смех и игра в имитацию. Как ведут трудные международные переговоры Образование, 14:50
Комитет Госдумы поддержал второй пакет мер против кибермошенников Политика, 14:48
Полиция задержала мужчин, сообщивших о ложном теракте в «Москва-Сити» Общество, 14:46
Средняя ставка по вкладам в топ-10 банков снизилась до 14,57% годовых Инвестиции, 14:45
Алиханов рассказал об интересе стран Ближнего Востока к Су-57Э Политика, 14:40
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Функциональность и осмысленность: что такое новая загородная роскошь РБК и Папушево Парк, 14:40
Из Москвы-реки спасли провалившегося под лед мужчину Общество, 14:37
В Татарстане за взятку задержали начальника отдела ЖКХ правительства Общество, 14:30
В Германии обвинили третьего украинца по делу о посылках с бомбами Политика, 14:29
Лавров рассказал о непубличных сигналах Европы о желании переговоров Политика, 14:26
Горнолыжница повредила первую золотую медаль сборной США на Олимпиаде Спорт, 14:26
Путин поблагодарил Собянина и москвичей за поддержку Донбасса Политика, 14:23