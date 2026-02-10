 Перейти к основному контенту

Олимпиада-2026⁠,
0

Организаторы Олимпиады пообещали отремонтировать поврежденные медали Игр

Сюжет
Олимпиада-2026
Ранее несколько призеров Игр-2026 пожаловались на поломки медалей. В оргкомитете сообщили, что проблема будет решена
Фото: David Ramos / Getty Images
Фото: David Ramos / Getty Images

Оргкомитет Олимпиады в Милане и Кортина-д'Ампеццо отремонтирует поврежденные медали Игр-2026. Об этом сообщил на ежедневном брифинге МОК глава операционной службы оргкомитета Лука Касасса.

«Ограниченное количество медалей имели дефекты. Мы немедленно занялись этой проблемой совместно с Монетным двором Италии, который отвечает за производство наград. Решение найдено — спортсмены, у которых были проблемы с медалями, могут вернуть их в оргкомитет. Они будут отремонтированы», — рассказал Касасса.

Горнолыжница повредила первую золотую медаль сборной США на Олимпиаде
Спорт
Бризи Джонсон

В ходе проходящей Олимпиады несколько спортсменов ранее пожаловались на проблемы с медалями. Так, у завоевавшей серебро шведской лыжницы Эббы Андерссон она оторвалась от ленты и раскололась пополам, с аналогичной ситуацией столкнулась американская горнолыжница Бризи Джонсон, получившая золото на соревновании по скоростному спуску.

Это не первый случай с критикой качества олимпийских медалей. Организаторам Олимпийских игр 2024 года в Париже пришлось заменить несколько медалей из-за жалоб спортсменов на то, что награды начали тускнеть или корродировать, приобретая пятнистый вид, напоминающий крокодиловую кожу.

Иван Витченко Иван Витченко
Олимпиада-2026
