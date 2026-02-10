Организаторы Олимпиады пообещали отремонтировать поврежденные медали Игр
Оргкомитет Олимпиады в Милане и Кортина-д'Ампеццо отремонтирует поврежденные медали Игр-2026. Об этом сообщил на ежедневном брифинге МОК глава операционной службы оргкомитета Лука Касасса.
«Ограниченное количество медалей имели дефекты. Мы немедленно занялись этой проблемой совместно с Монетным двором Италии, который отвечает за производство наград. Решение найдено — спортсмены, у которых были проблемы с медалями, могут вернуть их в оргкомитет. Они будут отремонтированы», — рассказал Касасса.
В ходе проходящей Олимпиады несколько спортсменов ранее пожаловались на проблемы с медалями. Так, у завоевавшей серебро шведской лыжницы Эббы Андерссон она оторвалась от ленты и раскололась пополам, с аналогичной ситуацией столкнулась американская горнолыжница Бризи Джонсон, получившая золото на соревновании по скоростному спуску.
Это не первый случай с критикой качества олимпийских медалей. Организаторам Олимпийских игр 2024 года в Париже пришлось заменить несколько медалей из-за жалоб спортсменов на то, что награды начали тускнеть или корродировать, приобретая пятнистый вид, напоминающий крокодиловую кожу.
