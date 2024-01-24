В Москве 14-летнюю фигуристку увезли на скорой после удара головой об лед
Фигуристка Мария Симонова была доставлена в больницу после падения с поддержки на соревнованиях в Москве, сообщила «РИА Новости» гендиректор московской федерации (ФФККМ) Нина Мозер.
Симонова на Всероссийских соревнованиях на призы президента ФФККМ упала в короткой программе и ударилась головой об лед, но вместе с партнером Мартином Бреславским смогла продолжить программу.
После выступления ее увезли на скорой в больницу.
По словам Мозер, «падение было очень тяжелое и серьезное». «На глазах у нее потемнела шишка на голове. Но она докатала программу, поэтому нет понимания того, насколько серьезная травма», — отметила Мозер.
Симоновой 14 лет.
В прошлом сезоне Симонова и Бреславский стали вторыми на первенстве России в старшей возрастной группе и выиграли чемпионат Москвы.
РБК обратился за комментарием к тренеру спортсменки Сергею Рослякову, Мартину Бреславскому, гендиректору Федерации фигурного катания на коньках России Александру Когану.
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