На чемпионате России по прыжкам 12-летняя фигуристка получила травму

Елена Костылева стала третьей в личном турнире по прыжкам, а в командных соревнованиях дважды упала, травмировав руку, и завершила выступление

Елена Костылева (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Выступавшая за команду Александра Галлямова 12-летняя фигуристка Елена Костылева получила травму руки во второй день соревнований. Об этом сообщает «РИА Новости».

Костылева упала с четверного сальхова и повредила локоть в раунде, где фигуристы исполняли каскады или комбинации из пяти прыжков. Спортсменке оказали помощь медики, и она вернулась на лед, после чего упала с тройного лутца и завершила выступление.

Команда Галлямова заняла второе место, уступив команде Дмитрия Козловского, и получила 3 млн руб.

Накануне Костылева стала третьей в личном турнире, где упала после четверного сальхова. «Ты не можешь остановиться после болезненного падения, должен поехать и сделать», — цитирует фигуристку ТАСС.

Костылева в прошлом сезоне выиграла первенство России в младшей возрастной группе, а в этом году стала победительницей первенства Москвы в старшей группе. Она тренировалась в нескольких школах, в том числе в «Хрустальном» у Этери Тутберидзе, ЦСКА, «Армии фигурного катания» и «Москвиче».