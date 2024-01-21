 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

На чемпионате России по прыжкам 12-летняя фигуристка получила травму

Фигуристка Костылева получила травму на чемпионате по прыжкам
Елена Костылева стала третьей в личном турнире по прыжкам, а в командных соревнованиях дважды упала, травмировав руку, и завершила выступление
Елена Костылева
Елена Костылева (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Выступавшая за команду Александра Галлямова 12-летняя фигуристка Елена Костылева получила травму руки во второй день соревнований. Об этом сообщает «РИА Новости».

Костылева упала с четверного сальхова и повредила локоть в раунде, где фигуристы исполняли каскады или комбинации из пяти прыжков. Спортсменке оказали помощь медики, и она вернулась на лед, после чего упала с тройного лутца и завершила выступление.

Команда Галлямова заняла второе место, уступив команде Дмитрия Козловского, и получила 3 млн руб.

Команда фигуриста Козловского выиграла чемпионат России по прыжкам
Спорт
Фигуристы Артем Грицаенко, Анастасия Мишина, Елизавета Туктамышева и Александр Галлямов во время чемпионата по прыжкам

Накануне Костылева стала третьей в личном турнире, где упала после четверного сальхова. «Ты не можешь остановиться после болезненного падения, должен поехать и сделать», — цитирует фигуристку ТАСС.

Костылева в прошлом сезоне выиграла первенство России в младшей возрастной группе, а в этом году стала победительницей первенства Москвы в старшей группе. Она тренировалась в нескольких школах, в том числе в «Хрустальном» у Этери Тутберидзе, ЦСКА, «Армии фигурного катания» и «Москвиче».

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Как выглядят бомбоубежища в Белгороде. Фото

Microsoft обвинила российских хакеров в краже электронной почты и документов

7 главных автоновинок, которые скоро появятся в России. Фото и подробности

Что за год подорожало и подешевело больше всего. Инфографика

Вставную челюсть Черчилля выставили на аукцион

Здание сгоревшего склада Wildberries не было застраховано. Подробности

На горнолыжном курорте в Подмосковье сломался подъемник. Видео

Пассажирский самолет аварийно приземлился на шоссе. Фото

«Германия – усталый человек после короткой ночи». Министр финансов – об экономике
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
фигурное катание
Материалы по теме
Туктамышева выступит в командном чемпионате России по прыжкам
Спорт
Ученица Тутберидзе в 12 лет выиграла чемпионат России по прыжкам
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 20 января
EUR ЦБ: 96,38 (-0,2) Инвестиции, 19 янв, 16:13 Курс доллара на 20 января
USD ЦБ: 88,59 (-0,07) Инвестиции, 19 янв, 16:13
На пляже Антальи за неделю нашли шесть трупов Общество, 18:50
Выживший в авиакатастрофе сам дошел до села в Афганистане Общество, 18:45
США предложили новую сделку, противоречащую условиям Израиля и ХАМАС Политика, 18:35
Большинство чехов не захотели отказываться от кроны ради евро Экономика, 18:22
Орбан заявил, что Европа отстает в экономическом развитии от Азии Политика, 18:21
На чемпионате России по прыжкам 12-летняя фигуристка получила травму Спорт, 18:20
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при обстреле Донецка Общество, 18:14
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
В Москве задержали актера «Ленкома» Гариста за избиение и наркотики Общество, 17:56
Рублев признался в готовности «умереть», но выиграть матч c де Минауром Спорт, 17:33
Окна в пол и угловое остекление: квартиры, где всегда много света РБК и ПИК, 17:29
При крушении самолета в Афганистане выжили четыре человека Общество, 17:21
Высота сугробов в Москве почти в 1,5 раза превысила норму Общество, 17:11
Команда фигуриста Козловского выиграла чемпионат России по прыжкам Спорт, 17:03
В РПЦ назвали «перебором» призывы уволить проводницу из-за гибели кота Общество, 16:53