Результаты двух лидеров «Формулы-1» на Гран-при Лас-Вегаса аннулировали

У пилотов McLaren Норриса и Пиастри нашли нарушения технического регламента после гонки, обоих дисквалифицировали. Благодаря этому Ферстаппен догнал Пиастри в личном зачете и сократил отставание от лидирующего Норриса до 24 очков

Ландо Норрис (Фото: Alex Bierens de Haan / Getty Images)

Лидер общего зачета «Формулы-1» Ландо Норрис и его напарник по команде McLaren Оскар Пиастри были дисквалифицированы после гонки в Лас-Вегасе (США), сообщается на сайте соревнований.

Норрис выиграл квалификацию, а в гонке финишировал вторым после Макса Ферстаппена (Red Bull), у Пиастри был четвертый результат.

После заезда на обоих болидах McLaren обнаружили чрезмерный износ планки под днищем. Ранее по ходу сезона за это же нарушение технического регламента дисквалифицировали Льюиса Хэмилтона (Ferrari) и Нико Хюлькенберга (Sauber).

Таким образом, тройку призеров в Лас-Вегасе составили Ферстаппен, Джордж Расселл и Андреа Кими Антонелли (оба — Mercedes).

Норрис сохранил лидерство в зачете пилотов (390 очков), он опережает Пиастри и догнавшего австралийца Ферстаппена (по 366) на 24 балла за две гонки до конца.

Следующая гонка пройдет в Катаре 30 ноября.