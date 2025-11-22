Хэмилтон показал худший в карьере результат в квалификации Гран-при F1
Британский пилот McLaren Ландо Норрис стал победителем квалификации 22-го этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Лас-Вегаса.
26-летний Норрис завоевал седьмой в сезоне (третий подряд) и 16-й в карьере поул.
Второй результат показал победитель четырех последних сезонов «Формулы-1» голландец Макс Ферстаппен из Red Bull, третий — испанец Карлос Сайнс из Williams.
Семикратный чемпион «Формулы-1» британец Льюис Хэмилтон из Ferrari занял последнее место.
40-летний Хэмилтон впервые в карьере в «Формуле-1» оказался самым медленным в квалификации Гран-при. Для Ferrari это первый случай после Джанкарло Физикеллы на Гран-при Абу-Даби 2009 года.
В общем зачете Норрис занимает первое место, набрав 390 очков. На втором месте его партнер по команде австралиец Оскар Пиастри (366), на третьем — Ферстаппен (341).
Гонка Гран-при Лас-Вегаса пройдет 23 ноября, начало — в 7:00 мск.
До конца чемпионата остаются еще три гонки.
