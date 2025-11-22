Норрис выиграл поул Гран-при Вегаса, Хэмилтон впервые в карьере стал последним

Хэмилтон показал худший в карьере результат в квалификации Гран-при F1

Поул Гран-при Лас-Вегаса завоевал лидер сезона Ландо Норрис из McLaren, семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон занял последнее место

Ландо Норрис (Фото: Hector Vivas / Getty Images)

Британский пилот McLaren Ландо Норрис стал победителем квалификации 22-го этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Лас-Вегаса.

26-летний Норрис завоевал седьмой в сезоне (третий подряд) и 16-й в карьере поул.

Второй результат показал победитель четырех последних сезонов «Формулы-1» голландец Макс Ферстаппен из Red Bull, третий — испанец Карлос Сайнс из Williams.

Семикратный чемпион «Формулы-1» британец Льюис Хэмилтон из Ferrari занял последнее место.

40-летний Хэмилтон впервые в карьере в «Формуле-1» оказался самым медленным в квалификации Гран-при. Для Ferrari это первый случай после Джанкарло Физикеллы на Гран-при Абу-Даби 2009 года.

В общем зачете Норрис занимает первое место, набрав 390 очков. На втором месте его партнер по команде австралиец Оскар Пиастри (366), на третьем — Ферстаппен (341).

Гонка Гран-при Лас-Вегаса пройдет 23 ноября, начало — в 7:00 мск.

До конца чемпионата остаются еще три гонки.