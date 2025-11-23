Оба лидера «Формулы-1» оказались под угрозой дисквалификации в Лас-Вегасе
Действующий чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен из Red Bull сохранил шансы на победу в текущем сезоне, выиграв Гран-при Лас-Вегаса (США).
Вторым финишировал Ландо Норрис (McLaren), третьим — Джордж Расселл (Mercedes).
Лидирующий в зачете пилотов Норрис (408 очков) оторвался от идущего вторым напарника Оскара Пиастри (стал четвертым в Лас-Вегасе) на 30 баллов, у занимающего третье место Ферстаппена — 366 очков.
После гонки выяснилось, что обоим пилотам McLaren грозит дисквалификация за чрезмерный износ контрольной планки под днищем, пишет Reuters. В марте за такое нарушение дисквалифицировали Льюиса Хэмилтона (Ferrari) на Гран-при Китая, а в апреле — Нико Хюлькенберга (Sauber) на Гран-при Бахрейна.
В случае дисквалификации пилотов McLaren Ферстаппен сравняется по очкам с Пиастри (366), а у Норриса (390) будет преимущество только в 24 очка за две гонки до конца сезона.
Следующий Гран-при пройдет в Лусаиле (Катар) 30 ноября.
