Ферстаппен победил в Лас-Вегасе, Норрис и Пиастри под угрозой дисквалификации

Оба лидера «Формулы-1» оказались под угрозой дисквалификации в Лас-Вегасе

Тройку призеров составили Макс Ферстаппен, Ландо Норрис и Джордж Расселл. Пилотов McLaren могут дисквалифицировать по итогам гонки за нарушение технического регламента

Макс Ферстаппен (Фото: Hector Vivas / Getty Images)

Действующий чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен из Red Bull сохранил шансы на победу в текущем сезоне, выиграв Гран-при Лас-Вегаса (США).

Вторым финишировал Ландо Норрис (McLaren), третьим — Джордж Расселл (Mercedes).

Лидирующий в зачете пилотов Норрис (408 очков) оторвался от идущего вторым напарника Оскара Пиастри (стал четвертым в Лас-Вегасе) на 30 баллов, у занимающего третье место Ферстаппена — 366 очков.

После гонки выяснилось, что обоим пилотам McLaren грозит дисквалификация за чрезмерный износ контрольной планки под днищем, пишет Reuters. В марте за такое нарушение дисквалифицировали Льюиса Хэмилтона (Ferrari) на Гран-при Китая, а в апреле — Нико Хюлькенберга (Sauber) на Гран-при Бахрейна.

В случае дисквалификации пилотов McLaren Ферстаппен сравняется по очкам с Пиастри (366), а у Норриса (390) будет преимущество только в 24 очка за две гонки до конца сезона.

Следующий Гран-при пройдет в Лусаиле (Катар) 30 ноября.