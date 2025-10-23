 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Фонбет Кубок России Динамо Махачкала Спартак 1 33 x 5,2 2 1,2 Футбол Фонбет Кубок России ЦСКА Акрон 1 1,12 x 7 2 78 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Кайрат Алматы Пафос 1 11,5 x 1,08 2 28 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Арсенал Атлетико 1 1,02 x 20 2 100 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Байер ПСЖ 1 38 x 13 2 1,06 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Атлетик Бильбао Карабах 1 1,07 x 9 2 100 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Монако Тоттенхэм 1 21 x 1,04 2 27 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Реал Ювентус 1 1,05 x 12 2 100 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Челси Аякс 1 1,02 x 23 2 78 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Лилль ПАОК 1 1,6 x 4,05 2 5,4 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Шемрок Роверс Целе 1 3,7 x 3,65 2 1,98 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Самсунспор Динамо 1 1,88 x 3,55 2 4,2 Единоборства MMA. UFC 321. Остров Яс. Абу-Даби. Титульный бой. Тяжелый вес. 5 раундов Том Аспиналл Сириль Ган 1 1,23 x 66 2 4,4 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Олимпиада-2026⁠,
0

Кремль заявил о «двойных стандартах» МОК

Сюжет
Олимпиада-2026
Ранее МОК рекомендовал международным федерациям воздержаться от проведения соревнований в Индонезии. Такое решение было принято из-за отказа в выдаче виз израильским гимнастам для участия в чемпионате мира в Джакарте
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Владимир Смирнов/ТАСС)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с «Матч ТВ» назвал двойными стандартами действия Международного олимпийского комитета (МОК) по отношению к российским спортсменам по сравнению с ситуацией со спортсменами из Израиля.

«Это, безусловно, двойные стандарты», — сказал Песков.

Из-за скандала с невыдачей виз гимнастам сборной Израиля для участия в чемпионате мира МОК рекомендовал международным федерациям не проводить соревнования в Индонезии.

Олимпийский комитет также приостановил диалог с Национальным олимпийским комитетом Индонезии о будущих Олимпийских играх и других мероприятиях, требуя гарантий беспрепятственного въезда для всех участников.

Так же и российские спортсмены, несмотря на допуск со стороны международных федераций, были вынуждены пропустить ряд соревнований из-за отказа стран в предоставлении въездных виз. Однако МОК не выдвигал международным федерациям таких же ультиматумов, какие были предъявлены в случае с Израилем.

Юристы рассказали, как дело Израиля в CAS может помочь России
Спорт
Фото:ТАСС

Ранее власти Индонезии отказали израильским спортсменам в визах для чемпионата мира по спортивной гимнастике, который проходит с 19 по 25 октября в Джакарте. Федерация гимнастики Израиля назвала это решение возмутительным и пообещала оспорить его.

Международная федерация гимнастики (FIG) заявила, что принимает решение Индонезии к сведению, признавая сложности в организации. На это Федерация гимнастики Израиля подала две апелляции в CAS: одну против заявления FIG, другую — с требованием обеспечить участие Израиля или перенести/отменить турнир. CAS отклонил апелляцию.

Авторы
Теги
Полина Мельникова
Чемпионат мира Израиль Индонезия Россия спортсмены МОК Дмитрий Песков
Материалы по теме
Песков заявил о разочаровании из-за недопуска FIS россиян на Олимпиаду
Спорт
МОК лишил Индонезию шансов на Олимпиаду после невыдачи виз израильтянам
Спорт
FIG отреагировала на отказ Индонезии пускать гимнастов из Израиля на ЧМ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 октября
EUR ЦБ: 94,67 (+0,28) Инвестиции, 21 окт, 17:55 Курс доллара на 22 октября
USD ЦБ: 81,35 (-0,01) Инвестиции, 21 окт, 17:55
Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении НДС до 22% Экономика, 00:35
Мирный житель погиб при ударе дрона по автомобилю в Белгородской области Политика, 00:33
Гол Беллингема принес «Реалу» победу над «Ювентусом» в Лиге чемпионов Спорт, 00:29
Комиссия по этике FIDE рассмотрит заявления Крамника о смерти Народицкого Спорт, 00:28
Кремль заявил о «двойных стандартах» МОК Спорт, 00:24
Трамп заявил, что отменил встречу с Путиным в Будапеште Политика, 00:22
«Зенит» разгромил «Оренбург» в Кубке России, забив 6 мячей Спорт, 00:15
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Второй взрыв произошел на предприятии в Копейске Общество, 00:09
Доставка контейнерами из Китая подорожала на 10% Бизнес, 00:01
Власти обсудят смягчение условий по НДС для малого бизнесаПодписка на РБК, 00:00
«Эксперт РА» сообщил о двукратном росте дефолтов по облигациям Инвестиции, 00:00
Reuters узнал о попытках России сократить финансирование УВКЧП ООН Общество, 22 окт, 23:59
США ввели санкции против «Роснефти» и «Лукойла» Политика, 22 окт, 23:56