Кремль заявил о «двойных стандартах» МОК

Ранее МОК рекомендовал международным федерациям воздержаться от проведения соревнований в Индонезии. Такое решение было принято из-за отказа в выдаче виз израильским гимнастам для участия в чемпионате мира в Джакарте

Дмитрий Песков (Фото: Владимир Смирнов/ТАСС)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с «Матч ТВ» назвал двойными стандартами действия Международного олимпийского комитета (МОК) по отношению к российским спортсменам по сравнению с ситуацией со спортсменами из Израиля.

«Это, безусловно, двойные стандарты», — сказал Песков.

Из-за скандала с невыдачей виз гимнастам сборной Израиля для участия в чемпионате мира МОК рекомендовал международным федерациям не проводить соревнования в Индонезии.

Олимпийский комитет также приостановил диалог с Национальным олимпийским комитетом Индонезии о будущих Олимпийских играх и других мероприятиях, требуя гарантий беспрепятственного въезда для всех участников.

Так же и российские спортсмены, несмотря на допуск со стороны международных федераций, были вынуждены пропустить ряд соревнований из-за отказа стран в предоставлении въездных виз. Однако МОК не выдвигал международным федерациям таких же ультиматумов, какие были предъявлены в случае с Израилем.

Ранее власти Индонезии отказали израильским спортсменам в визах для чемпионата мира по спортивной гимнастике, который проходит с 19 по 25 октября в Джакарте. Федерация гимнастики Израиля назвала это решение возмутительным и пообещала оспорить его.

Международная федерация гимнастики (FIG) заявила, что принимает решение Индонезии к сведению, признавая сложности в организации. На это Федерация гимнастики Израиля подала две апелляции в CAS: одну против заявления FIG, другую — с требованием обеспечить участие Израиля или перенести/отменить турнир. CAS отклонил апелляцию.