Олимпиада-2026⁠,
0
Эксклюзив

Юристы рассказали, как дело Израиля в CAS может помочь России

Юрист Панич: иск Израиля в CAS может помочь в допуске российских спортсменов
Сюжет
Олимпиада-2026
Израиль подал жалобы в CAS на недопуск своих спортсменов на чемпионат мира в Индонезии, чьи власти отказали в визах из-за ситуации в Газе. «РБК Спорт» рассказывает как эта история может помочь российским спортсменам
Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Федерация гимнастики Израиля не смогла оспорить в Спортивном арбитражном суде (CAS) недопуск своих спортсменов на чемпионат мира в Джакарте, который состоится с 19 по 25 октября 2025 года.

Ранее Индонезия отказалась выдавать визы израильским спортсменам для участия в ЧМ, ссылаясь на указания президента, осудившего Израиль за действия в Газе еще на Генассамблее ООН. В свою очередь, Международная федерация гимнастики (FIG) лишь приняла это к сведению, признав сложности Индонезии в проведения чемпионата. Также федерация выразила надежду на безопасность для всех, избегая вмешательства.

В ответ на эти действия Федерация гимнастики Израиля подала две жалобы в Спортивный арбитражный суд (CAS):

  • Чтобы FIG отменила заявление о «принятии к сведению» решения Индонезии об отказе в визах;
  • Чтобы CAS обязал FIG обеспечить участие Израиля в чемпионате мира, или же перенести/отменить его.

Вторую жалобу суд еще продолжает рассматривать, но он не будет принимать никаких срочных мер. Получается, что на данный момент никаких временных гарантий участия или переноса чемпионата нет.

Как иск Израиля может помочь российским спортсменам

Израильские гимнасты оказались в той же ситуации, как и ряд российских спортсменов после 2022 года. Россияне, несмотря на допуск международных федераций, были вынуждены пропустить несколько соревнований, поскольку страны отказывали им во въезде в страну.

К примеру, юниорскую сборную России по академической гребле не пустили в Литву для участия в чемпионате мира, двукратного олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева — в Румынию на чемпионат Европы, лидера женской сборной России по тяжелой атлетике Зарину Гусалову — в Норвегию на ЧМ.

Примечательно, что НОК Германии заступился за Израиль, однако власти ФРГ на протяжении последних лет всячески препятствуют участию россиян в соревнованиях на территории страны. В частности, Германия отказала в выдаче виз сборной России для участия в молодежном первенстве Европы-2023 по гребному спорту. Также власти Германии препятствовали в выдаче виз россиянам для участия в Универсиаде‑2025. Ситуацию удалось разрешить лишь после вмешательства Международной федерации университетского спорта.

Сможет ли Россия воспользоваться прецедентом, если CAS удовлетворит второй иск Израиля? «РБК Спорт» опросил юристов.

Алексей Панич («Никольская Консалтинг»), защищавший российских биатлонисток в CAS, в разговоре с «РБК Спорт» заявил, что шансы Израиля по второй жалобе невелики — менее 50%. По его мнению, если такие запреты со стороны стран-организаторов продолжатся, Израилю стоит последовательно подавать жалобы в CAS. Это позволит добиться решения, которое признает такие действия дискриминацией.

При этом, если Израилю удастся добиться положительного решения, это поможет и России, несмотря на то, что ограничения для россиян несколько иные. Юрист отметил, что нужно добиваться того, чтобы «пресекались любые дискриминационные действия и спортсмены допускались».

Спортивный юрист Анна Анцелович рассказал в разговоре с «РБК Спорт», что положительное решение для Израиля не будет иметь существенного значения для России из-за отсутствия решения, которое можно было бы оспорить. «По правилам, решение обжалуется в течение определенного срока, в любой момент это сделать нельзя», — добавила она.

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Вадим Клювгант назвал «РБК Спорт» обжалование решения Индонезии в суде «правильным и цивилизованным». Однако сложно сказать, что решение суда по этому делу станет прецедентом для России, ведь каждый такой случай очень особенный, и нельзя просто взять его за основу для других дел.

Авторы
Теги
Полина Мельникова
При участии
Виктория Хабарова
Чемпионат мира гимнастика Израиль отказ в визе российский спортсмен Олимпиада-2026 Паралимпиада-2026


