Израиль пожаловался в CAS на недопуск своих гимнастов на ЧМ в Индонезии

Израиль пожаловался в CAS на недопуск гимнастов на ЧМ в Индонезии
В израильской федерации назвали возмутительным решение властей Индонезии не допускать их спортсменов на турнир в Джакарте и подали срочную апелляцию в CAS
Артем Долгопят
Артем Долгопят (Фото: imago / Global Look Press)

Федерация гимнастики Израиля заявила Reuters, что обжалует в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение Индонезии не допускать своих спортсменов на чемпионат мира в Джакарте, который стартует 19 октября.

Власти Индонезии ранее объявили, что израильским спортсменам откажут в выдаче виз для участия в турнире.

В израильской федерации назвали это решение «возмутительным и крайне тревожным для целостности международного спорта» и пообещали оспорить его всеми доступными способами.

Лидером сборной Израиля является олимпийский чемпион и чемпион мира в вольных упражнениях, уроженец Днепропетровска Артем Долгопят.

В международной федерации (FIG) ранее заявили, что принимают  к сведению решение правительства Индонезии  и признают трудности, с которыми столкнулась принимающая страна при организации этого мероприятия.  

На соревнованиях в Джакарте в нейтральном статусе выступят российские спортсмены, в том числе олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова. 

