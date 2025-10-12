Израиль пожаловался в CAS на недопуск своих гимнастов на ЧМ в Индонезии
Федерация гимнастики Израиля заявила Reuters, что обжалует в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение Индонезии не допускать своих спортсменов на чемпионат мира в Джакарте, который стартует 19 октября.
Власти Индонезии ранее объявили, что израильским спортсменам откажут в выдаче виз для участия в турнире.
В израильской федерации назвали это решение «возмутительным и крайне тревожным для целостности международного спорта» и пообещали оспорить его всеми доступными способами.
Лидером сборной Израиля является олимпийский чемпион и чемпион мира в вольных упражнениях, уроженец Днепропетровска Артем Долгопят.
В международной федерации (FIG) ранее заявили, что принимают к сведению решение правительства Индонезии и признают трудности, с которыми столкнулась принимающая страна при организации этого мероприятия.
На соревнованиях в Джакарте в нейтральном статусе выступят российские спортсмены, в том числе олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова.
