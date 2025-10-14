CAS отклонил апелляцию Израиля на недопуск гимнастов на ЧМ в Индонезии

Индонезия ранее отказала израильской делегации в выдаче виз для участия в турнире, который пройдет в Джакарте с 19 по 25 октября. Израиль требовал гарантировать допуск или перенести чемпионат в другую страну, но получил отказ

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Федерации гимнастики Израиля по поводу решения о недопуске спортсменов страны до чемпионата мира в Индонезии. Об этом сообщается на сайте CAS.

Ранее власти Индонезии объявили, что израильским спортсменам откажут в выдаче виз для участия в ЧМ по спортивной гимнастике, который пройдет в Джакарте с 19 по 25 октября. В Международной федерации гимнастики (FIG) заявили, что принимают к сведению решение правительства Индонезии и признают трудности, с которыми столкнулась принимающая страна при организации этого мероприятия.

Федерация гимнастики Израиля обратилась в CAS. Первая апелляция была направлена с требованием аннулировать заявление FIG по поводу того, что федерация «принимает во внимание» решение Индонезии не выдавать визы израильской делегации. Во второй содержалось требование к CAS обязать FIG принять необходимые меры, гарантирующие участие Израиля в ЧМ, или, в качестве альтернативы, перенести или отменить турнир.

«Ходатайства о принятии срочных обеспечительных мер (т.е. возможности приостановки исполнения на время разбирательства. — РБК) были рассмотрены заместителем председателя апелляционного арбитражного отделения CAS. Оба ходатайства были отклонены. Производство по первой апелляции будет прекращено в связи с отсутствием юрисдикции. Производство по второй апелляции продолжается», — говорится в решении CAS.

Лидером сборной Израиля является олимпийский чемпион Токио и действующий чемпион мира в вольных упражнениях Артем Долгопят.