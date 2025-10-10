 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

FIG отреагировала на отказ Индонезии пускать гимнастов из Израиля на ЧМ

В FIG приняли к сведению решение властей Индонезии не выдавать визы израильской делегации и надеются, что в кратчайшие сроки будут созданы условия, в которых спортсмены всего мира смогут безопасно и спокойно заниматься спортом
Фото: Matthias Hangst / Getty Images
Фото: Matthias Hangst / Getty Images

Международная федерация гимнастики (FIG) сделала заявление по поводу решения индонезийских властей не пускать израильских спортсменов на предстоящий чемпионат мира по спортивной гимнастике.

Накануне власти Индонезии объявили, что израильским спортсменам откажут в выдачи виз для участия в турнире, который пройдет в Джакарте с 19 по 25 октября.

«FIG принимает к сведению решение правительства Индонезии не выдавать визы израильской делегации и признает трудности, с которыми столкнулась принимающая страна при организации этого мероприятия. FIG надеется, что в кратчайшие сроки будут созданы условия, в которых спортсмены всего мира смогут безопасно и спокойно заниматься спортом», — говорится в заявлении федерации.

Сборная Израиля входила в число 86 стран, зарегистрированных для участия в чемпионате мира. Лидером команды является олимпийский чемпион Токио и действующий чемпион мира в вольных упражнениях Артем Долгопят.

Российские спортсмены выступят в Джакарте в нейтральном статусе.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
спортивная гимнастика Индонезия Израиль визы
