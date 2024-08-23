Гюндоган отказался от €37,5 млн и вернулся из «Барселоны» в «Манчестер Сити»

Гюндоган отказался от €37,5 млн и вернулся из «Барселоны» в «Ман Сити»

У бывшего капитана сборной Германии оставалось еще два года контракта с испанским клубом, но он перешел в «Манчестер Сити» за бесплатно

Илкай Гюндоган (Фото: mancity.com)

«Манчестер Сити» на своем сайте объявил о переходе бывшего капитана сборной Германии Илкая Гюндогана из «Барселоны».

Немецкий полузащитник заключил однолетний контракт с опцией продления на год.

Transfermarkt сообщает, что 33-летний Гюндоган достался «Манчестер Сити» бесплатно. Инсайдер Фабрицио Романо ранее писал, что футболист ради возвращения в Англию отказался от причитающейся ему зарплаты в «Барселоне», где у него оставалось еще два года по контракту. По сведениям Capology, полузащитник заработал бы за эти два сезона €37,5 млн.

Гюндоган вернулся в «Манчестер Сити» всего через год после ухода в «Барселону». В минувшем сезоне полузащитник провел 51 матч, в которых забил пять голов и отдал 14 результативных передач.

В «Манчестер Сити» Гюндоган играл с 2016 по 2023 год, выиграв пять титулов АПЛ, два Кубка Англии, четыре Кубка лиги, два Суперкубка Англии и одну Лигу чемпионов.

В сборной Германии Гюндоган провел 82 матча и забил 19 мячей, выиграл бронзу Евро-2012. На этой неделе полузащитник объявил о завершении карьеры в национальной команде.