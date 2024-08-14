«Барселона» не зарегистрировала пятерых игроков для участия в Ла Лиге
«Барселона» за три дня до старта нового сезона в чемпионате Испании все еще не зарегистрировала для участия в Ла Лиге пятерых игроков, включая Дани Ольмо. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
В список также входят Иньиго Мартинес, Пабло Торре, Пау Виктор и Алекс Валье. Согласно регламенту, игрок может быть зарегистрирован даже за пять минут до стартового свистка, но «Барселона» не будет рисковать и брать игроков на выезд без уверенности, что они могут сыграть.
Отмечается, что каталонский клуб все же смог зарегистрировать Эрика Гарсию, Клемана Лангле и Ансу Фати, которые вернулись из аренд.
Один из лучших бомбардиров Евро-2024 Ольмо стал игроком «Барселоны» в пятницу, 9 августа, за €55 млн.
Ранее Cadena SER сообщала, что «Барселона» пока не соответствует правилам финансового fair play и не может регистрировать новичков — ей нужно продавать кого-то из имеющихся игроков.
У каталонского клуба не в первый раз возникает такая проблема с новичками из-за финансовых трудностей. Так, в 2022 году сообщалось, что «Барселона» не успеет зарегистрировать пятерых новичков команды, в том числе польского форварда Роберта Левандовски, к старту нового сезона. Но позднее клуб смог решить проблему.
Первый матч в чемпионате Испании «Барселона» проведет 17 августа против «Валенсии».
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в Курской области
ООН попросила Россию предоставить доступ в Курскую область
«Сбер» запланировал занять 25% на рынке Крыма к концу года
Что ждет западный автопром из-за падения прибыли и продаж
Алаудинов заявил об остановке «катания» ВСУ в Курской области
ХАМАС выпустил по Израилю дальнобойные ракеты
Джеймс Кэмерон рассказал о работе над новым проектом во вселенной «Терминатора»
Средние ставки по ипотеке превзошли рекорд 2022 года
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов