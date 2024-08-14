«Барселона» за три дня до старта Ла Лиги не зарегистрировала пятерых игроков

«Барселона» не зарегистрировала пятерых игроков для участия в Ла Лиге

Каталонский клуб перед стартом сезона столкнулся с проблемами с заявкой из-за несоблюдения финансового fair play

Игроки «Барселоны» (Фото: Eric Alonso / Getty Images)

«Барселона» за три дня до старта нового сезона в чемпионате Испании все еще не зарегистрировала для участия в Ла Лиге пятерых игроков, включая Дани Ольмо. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

В список также входят Иньиго Мартинес, Пабло Торре, Пау Виктор и Алекс Валье. Согласно регламенту, игрок может быть зарегистрирован даже за пять минут до стартового свистка, но «Барселона» не будет рисковать и брать игроков на выезд без уверенности, что они могут сыграть.

Отмечается, что каталонский клуб все же смог зарегистрировать Эрика Гарсию, Клемана Лангле и Ансу Фати, которые вернулись из аренд.

Один из лучших бомбардиров Евро-2024 Ольмо стал игроком «Барселоны» в пятницу, 9 августа, за €55 млн.

Ранее Cadena SER сообщала, что «Барселона» пока не соответствует правилам финансового fair play и не может регистрировать новичков — ей нужно продавать кого-то из имеющихся игроков.

У каталонского клуба не в первый раз возникает такая проблема с новичками из-за финансовых трудностей. Так, в 2022 году сообщалось, что «Барселона» не успеет зарегистрировать пятерых новичков команды, в том числе польского форварда Роберта Левандовски, к старту нового сезона. Но позднее клуб смог решить проблему.

Первый матч в чемпионате Испании «Барселона» проведет 17 августа против «Валенсии».