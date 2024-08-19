Капитан сборной Германии Гюндоган завершил международную карьеру

Илкай Гюндоган заявил, что еще перед Евро-2024 почувствовал усталость от игр национальных сборных. Полузащитник в минувшие выходные не попал в состав «Барселоны» и может покинуть клуб

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Капитан сборной Германии по футболу 33-летний Илкай Гюндоган сообщил в соцсети X, что завершил выступления за национальную команду.

«После нескольких недель раздумий я пришел к выводу, что пора завершить карьеру в сборной», — написал Гюндоган, отметив, что еще перед домашним чемпионатом Европы начал чувствовать усталость.

Гюндоган играл за сборную с 2011 года, всего на его счету 82 матча, в которых он забил 19 мячей.

На Евро-2024 сборная Германии дошла до четвертьфинала, где в дополнительное время проиграла будущим чемпионам — испанцам (1:2).

С 2023 года Гюндоган играет за «Барселону». 17 августа полузащитник не попал в состав на матч первого тура чемпионата Испании с «Валенсией» (2:1).

Радиостанция Cadena SER сообщила, что Гюндоган может покинуть каталонский клуб в ближайшее время.