Александр Овечкин назвал тупостью покушение на Дональда Трампа

Российский хоккеист отметил, что не понимает, как можно убить человека. Такой поступок нельзя объяснить даже ненавистью, добавил Овечкин

Александр Овечкин (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в интервью на YouTube-канале Амирана Сардарова назвал тупостью покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа.

«Тупость, я думаю. Я не понимаю, как можно убить человека. Даже если ты его ненавидишь. Слава богу, что остался жив», — сказал Овечкин.

На вопрос, пытался ли он как-то связаться с Трампом или поддержать его, Овечкин ответил: «Нет, я же сейчас здесь нахожусь».

13 июля на предвыборном митинге Трампа в Пенсильвании произошла стрельба. Экс-президент США был ранен в правое ухо. Один из зрителей погиб, два других получили ранения. Стрелявший был убит сотрудниками Секретной службы. По данным ФБР, это 20-летний Томас Мэтью Крукс.