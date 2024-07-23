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Александр Овечкин назвал тупостью покушение на Дональда Трампа

Российский хоккеист отметил, что не понимает, как можно убить человека. Такой поступок нельзя объяснить даже ненавистью, добавил Овечкин
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в интервью на YouTube-канале Амирана Сардарова назвал тупостью покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа.

«Тупость, я думаю. Я не понимаю, как можно убить человека. Даже если ты его ненавидишь. Слава богу, что остался жив», — сказал Овечкин.

На вопрос, пытался ли он как-то связаться с Трампом или поддержать его, Овечкин ответил: «Нет, я же сейчас здесь нахожусь».

Овечкин рассказал, вернется ли в Россию после окончания карьеры в НХЛ
Спорт
&nbsp;Александр Овечкин

13 июля на предвыборном митинге Трампа в Пенсильвании произошла стрельба. Экс-президент США был ранен в правое ухо. Один из зрителей погиб, два других получили ранения. Стрелявший был убит сотрудниками Секретной службы. По данным ФБР, это 20-летний Томас Мэтью Крукс.

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Александр Овечкин Дональд Трамп
Александр Овечкин фото

Александр Овечкин

хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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