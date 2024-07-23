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Овечкин рассказал, вернется ли в Россию после окончания карьеры в НХЛ

Овечкин заявил, что вернется в Россию после окончания карьеры
Лидер «Вашингтон Кэпиталз» заявил, что никогда не мечтал жить в США, но теперь Вашингтон — это его второй дом. Однако в России ему жить комфортнее, подчеркнул он
&nbsp;Александр Овечкин
 Александр Овечкин (Фото: Scott Taetsch / Getty Images)

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал в интервью на YouTube-канале Амирана Сардарова, что вернется в Россию после окончания карьеры в Национальной хоккейной лиге.

«В России все мои друзья, все мои родственники, и Настины (жена Александра Овечкина. — РБК) тоже родственники здесь. Мне комфортнее находиться в России на данный момент, чем в США. Вот если, допустим, у нас заканчивается сезон, мы хотим сразу полететь домой, потому что мы скучаем по дому, по семье, по друзьям», — сказал Овечкин.

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Спорт
Александр Овечкин

Овечкин отметил, что никогда не мечтал жить в США. «У меня была мечта детства — поехать играть в НХЛ, у меня не было мечты поехать в Америку. Я могу спокойно сказать, что Вашингтон — это мой второй дом, мне там комфортно. Меня там все знают, все любят, я там всех знаю и люблю. Но дом есть дом», — добавил он.

38-летний Овечкин, выступающий в НХЛ с 2005 года, является воспитанником хоккейного «Динамо», где он выступал до отъезда в НХЛ, а также в сезоне 2012/13 во время локаута. Он является трехкратным чемпионом мира в составе сборной России и обладателем Кубка Стэнли 2018 года с «Вашингтоном».

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Альвина Цаканян
Хоккей НХЛ Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин
Александр Овечкин фото

Александр Овечкин

хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
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