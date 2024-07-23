Месси пропустит Матч звезд MLS из-за травмы

Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» получил травму правой ноги 15 июля в финальном матче Кубка Америки

Лионель Месси (Фото: Pedro Paulo Diaz / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Лидер сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси из-за травмы пропустит Матч звезд Главной футбольной лиги (MLS). Об этом сообщает ESPN.

Ранее он уже пропустил два матча «Интер Майами» в чемпионате.

Месси 15 июля в финальном матче Кубка Америки против команды Колумбии получил травму правой ноги на 66-й минуте, ему потребовалась замена. Аргентина в итоге выиграла в дополнительное время со счетом 1:0, победный гол забил Лаутаро Мартинес. Месси завоевал свой 45-й трофей в карьере, побив рекорд бразильца Дани Алвеса.

Партнер Месси по «Интер Майами» Луис Суарес также пропустит Матч звезд MLS. Команда сообщает, что он испытывает «дискомфорт в колене». Примут участие в матче двое бывших звезд «Барселоны» — Серхио Бускетс и Жорди Альба.

Матч звезд, в котором сыграют лучшие игроки MLS и Мексиканской лиги, пройдет в ночь на 26 июля в Коламбусе (штат Огайо).

Месси 37 лет, он выступает за «Интер Майами» с лета 2023 года. Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» забил 12 голов и сделал 13 передач в своих первых 12 играх 2024 года за «Интер Майами», команда занимает первое место в Восточной конференции с 53 очками.