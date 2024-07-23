 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Месси пропустит Матч звезд MLS из-за травмы

Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» получил травму правой ноги 15 июля в финальном матче Кубка Америки
Лионель Месси
Лионель Месси (Фото: Pedro Paulo Diaz / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Лидер сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси из-за травмы пропустит Матч звезд Главной футбольной лиги (MLS). Об этом сообщает ESPN.

Ранее он уже пропустил два матча «Интер Майами» в чемпионате.

Месси 15 июля в финальном матче Кубка Америки против команды Колумбии получил травму правой ноги на 66-й минуте, ему потребовалась замена. Аргентина в итоге выиграла в дополнительное время со счетом 1:0, победный гол забил Лаутаро Мартинес. Месси завоевал свой 45-й трофей в карьере, побив рекорд бразильца Дани Алвеса.

Партнер Месси по «Интер Майами» Луис Суарес также пропустит Матч звезд MLS. Команда сообщает, что он испытывает «дискомфорт в колене». Примут участие в матче двое бывших звезд «Барселоны» — Серхио Бускетс и Жорди Альба.

Месси рассказал о своем состоянии после травмы в финале Кубка Америки
Спорт
Лионель Месси

Матч звезд, в котором сыграют лучшие игроки MLS и Мексиканской лиги, пройдет в ночь на 26 июля в Коламбусе (штат Огайо).

Месси 37 лет, он выступает за «Интер Майами» с лета 2023 года. Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» забил 12 голов и сделал 13 передач в своих первых 12 играх 2024 года за «Интер Майами», команда занимает первое место в Восточной конференции с 53 очками.

Теги
Футбол Интер Майами MLS Лионель Месси
Материалы по теме
Президент Аргентины уволил чиновника за просьбу к Месси извиниться
Спорт
Лучший молодой игрок Евро взял номер Месси в «Барселоне»
Спорт
Месси заплакал после травмы в финале Кубка Америки
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 июля
EUR ЦБ: 95,76 (-0,28) Инвестиции, 22 июл, 17:25 Курс доллара на 23 июля
USD ЦБ: 87,78 (-0,24) Инвестиции, 22 июл, 17:25
При ударе БПЛА по парому в порту Кавказ один человек погиб, пятеро ранены Политика, 10:56
В доме престарелых под Тверью произошел пожар Общество, 10:53
Хотят отдыхать, а не работать: как мотивировать команду летом Pro, 10:48
Елена Исинбаева не приехала на сессию МОК в Париже Спорт, 10:47
Арестованную суперъяхту российского олигарха продали за $40 млн Бизнес, 10:41
Названы города-миллионники с наибольшим ростом цен на вторичное жилье Недвижимость, 10:41
Месси пропустит Матч звезд MLS из-за травмы Спорт, 10:30
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
В сообществе мотоциклистов подтвердили гибель блогера МотоТани в Турции Общество, 10:30
Три ситуации, когда не удастся оспорить брачный договор Pro, 10:28
Волатильность биткоина снизилась на фоне скорого запуска ETF на ETH Крипто, 10:26
Какие выгоды теряют покупатели квартир после 1 июля РБК и ПИК, 10:18
В Думе призвали разрешить многодетным бесплатно ездить по платным трассам Общество, 10:11
УЕФА исключил украинский клуб из Лиги конференций Спорт, 10:09
МИД анонсировал подписание исторического договора с Ираном Политика, 10:08