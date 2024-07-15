Месси заплакал после травмы в финале Кубка Америки

Месси получил травму ноги на 66-й минуте и был заменен. У аргентинца заметно опухла правая нога

Лионель Месси

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси заплакал после замены из-за травмы в финале Кубка Америки.

Аргентина в финале обыграла Колумбию со счетом 1:0 благодаря голу Лаутаро Мартинеса на 112-й минуте.

Месси получил травму ноги на 66-й минуте и был заменен. У аргентинца заметно опухла правая нога.

Месси выиграл 45-й турнир в карьере и стал самым титулованным футболистом в истории. Он обошел бывшего бразильского одноклубника Дани Алвеса — 44.

Сборная Аргентины в рекордный 16-й раз завоевала Кубок Америки.