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Месси выиграл Кубок Америки и побил рекорд по трофеям

На счету Месси 45 трофеев
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Лионель Месси в составе сборной Аргентины во второй раз подряд завоевал Кубок Америки и побил рекорд по числу трофеев.

В финале Кубка Америки Аргентина обыграла Колумбию со счетом 1:0 благодаря голу Лаутаро Мартинеса на 112-й минуте.

Месси выиграл 45 турниров в карьере. На втором месте бразилец и бывший одноклубник аргентинца Дани Алвес — 44.

Какие турниры выигрывал Месси

В составе «Барселоны» (2003–2021) десять раз становился чемпионом Испании, восемь раз выиграл Суперкубок Испании, семь раз — Кубок Испании, четыре раза побеждал в Лиге чемпионов, по три раза выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В «Пари Сен-Жермен» (2021–2023) дважды стал чемпионом Франции и один раз выиграл Суперкубок страны.

В составе «Интер Майами» завоевал Кубок лиг.

В составе сборной Аргентины стал победителем чемпионата мира (2022), Кубка Америки (2021, 2024), Олимпийских игр (2008), «Финалиссимы» (2022) и молодежного чемпионата мира (2005). Является лучшим бомбардиром в истории сборной Аргентины.

В 2023 году Месси в рекордный восьмой раз получил «Золотой мяч» (приз, вручаемый лучшему игроку года).

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Теги
Руслан Алиев
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