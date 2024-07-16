Месси рассказал о своем состоянии после травмы в финале Кубка Америки
Лидер сборной Аргентины Лионель Месси, который получил травму в финальном матче Кубка Америки, рассчитывает вернуться на поле в скором времени. Об этом футболист написал в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России)
«Слава богу, у меня все хорошо, и, надеюсь, скоро я снова смогу оказаться на поле, наслаждаясь тем, что я люблю делать больше всего. Я счастлив, особенно потому, что мы достигли поставленной цели. <...> Мы команда, а также семья. Спасибо всем, кто нас поддерживал, эта сборная много достигла, также ее ждет многое в будущем. Вперед, Аргентина», — написал Месси.
Месси в финальном матче Кубка Америки против команды Колумбии получил травму правой ноги на 66-й минуте и был заменен, капитан сборной Аргентины не смог сдержать слез в этот момент.
Аргентина в итоге выиграла в дополнительное время со счетом 1:0, победный гол забил Лаутаро Мартинес. Месси завоевал свой 45-й трофей в карьере, побив рекорд бразильца Дани Алвеса.
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