Месси рассказал о своем состоянии после травмы в финале Кубка Америки

Капитан сборной Аргентины, который травмировал голеностоп в финале победного Кубка Америки, выразил надежду на скорое возвращение на поле

Лионель Месси (Фото: Megan Briggs / Getty Images)

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси, который получил травму в финальном матче Кубка Америки, рассчитывает вернуться на поле в скором времени. Об этом футболист написал в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России)

«Слава богу, у меня все хорошо, и, надеюсь, скоро я снова смогу оказаться на поле, наслаждаясь тем, что я люблю делать больше всего. Я счастлив, особенно потому, что мы достигли поставленной цели. <...> Мы команда, а также семья. Спасибо всем, кто нас поддерживал, эта сборная много достигла, также ее ждет многое в будущем. Вперед, Аргентина», — написал Месси.

Месси в финальном матче Кубка Америки против команды Колумбии получил травму правой ноги на 66-й минуте и был заменен, капитан сборной Аргентины не смог сдержать слез в этот момент.

Аргентина в итоге выиграла в дополнительное время со счетом 1:0, победный гол забил Лаутаро Мартинес. Месси завоевал свой 45-й трофей в карьере, побив рекорд бразильца Дани Алвеса.