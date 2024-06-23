Нойер побил рекорд Буффона на Евро

Нойер побил рекорд Буффона по числу матчей среди вратарей на Евро

Игра против команды Швейцарии стала для голкипера сборной Германии 18-й на чемпионатах Европы

Мануэль Нойер (Фото: Revierfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер стал рекордсменом среди вратарей по количеству матчей, сыгранных на чемпионатах Европы.

Игра со Швейцарией стала для него 18-й на Евро. 38-летний немец побил рекорд итальянца Джанлуиджи Буффона.

После первого тайма счет в матче третьего тура группового этапа 1:0 в пользу Швейцарии.

В параллельном матче в группе А у сборных Шотландии и Венгрии счет 0:0.

Таким образом, пока с первого места в 1/8 финала выходит Швейцария, со второго — Германия, а шотландцы сохраняют шансы на выход с третьей строчки.