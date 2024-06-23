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Евро-2024 ,  
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Нойер побил рекорд Буффона на Евро

Нойер побил рекорд Буффона по числу матчей среди вратарей на Евро
Сюжет
Евро-2024
Игра против команды Швейцарии стала для голкипера сборной Германии 18-й на чемпионатах Европы
Мануэль Нойер
Мануэль Нойер (Фото: Revierfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер стал рекордсменом среди вратарей по количеству матчей, сыгранных на чемпионатах Европы.

Игра со Швейцарией стала для него 18-й на Евро. 38-летний немец побил рекорд итальянца Джанлуиджи Буффона.

После первого тайма счет в матче третьего тура группового этапа 1:0 в пользу Швейцарии.

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Фото:Stu Forster / Getty Images

В параллельном матче в группе А у сборных Шотландии и Венгрии счет 0:0.

Таким образом, пока с первого места в 1/8 финала выходит Швейцария, со второго — Германия, а шотландцы сохраняют шансы на выход с третьей строчки.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Евро-2024 Мануэль Нойер Джанлуиджи Буффон сборная Германии по футболу

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