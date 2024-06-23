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Спорт ,  
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Российская девушка Синнера проиграла в финале турнира WTA в Берлине

Российская девушка Синнера Калинская проиграла в финале турнира WTA в Берлине
Анна Калинская, которая встречается с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером, в решающем матче уступила американке Джессике Пегуле, не реализовав пять матчболов
Анна Калинская
Анна Калинская (Фото: Inaki Esnaola / Getty Images)

Российская теннисистка Анна Калинская не смогла стать победительницей турнира WTA в Берлине.

В финальном матче россиянка уступила американке Джессике Пегуле, пятой ракетке мира, со счетом 7:6 (7:0), 4:6, 6:7 (3:7).

В третьем сете россиянка вела 4:2, не реализовала пять матчболов.

После переносов матчей из-за дождя Калинской накануне пришлось играть два матча. В 1/4 финала третья ракетка мира Арина Соболенко снялась из-за травмы при счете 1:5 в первом сете, а в полуфинале россиянка победила Викторию Азаренко со счетом 6:1, 6:7 (3:7), 6:1.

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25-летняя Калинская второй раз в сезоне дошла до финала турнира WTA — в феврале она уступила в решающем матче в Дубае итальянке Джасмин Паолини.

Калинская сейчас занимает 24-е место в мировом рейтинге (пятая из россиянок), на ее счету пока нет завоеванных трофеев на уровне WTA. Пегула выиграла пятый титул в карьере.

Победительница турнира в Берлине получит €123,48 тыс. призовых и 500 рейтинговых очков, финалистка — €76,22 тыс. и 325 очков.

Примечательно, что бойфренд Калинской первая ракетка мира Янник Синнер также вышел в финал турнира на этой неделе. В эти минуты в решающем матче в Галле (Германия) итальянец играет против поляка Хуберта Хуркача.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
теннис Анна Калинская Янник Синнер

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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