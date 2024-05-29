Самые известные романы российских спортсменов. Фото

Вторая ракетка мира Синнер рассказал об отношениях с российской теннисисткой Калинской. Россияне неоднократно становились героями звездных романов в спорте. «РБК Спорт» вспомнил о самых известных из них

Александр Овечкин и Мария Кириленко (Фото: Роберт Максимов / ТАСС)

Анна Калинская и Янник Синнер (Фото: Daniel Pockett / Getty Images, Emmanuel Wong / Getty Images)

Вторая ракетка мира Янник Синнер во время Открытого чемпионата Франции признался, что встречается с 25-летней российской теннисисткой Анной Калинской.

Он это сделал спустя месяц после первых сообщений в СМИ об их отношениях. Калинскую не раз замечали на матчах Синнера и наоборот.

«Я не люблю много говорить о своей личной жизни, — отметил 22-летний итальянский теннисист во время пресс-конференции. — Да, я с Анной. Но больше ничего не скажу».

«Мы начали общаться в этом году, — сообщила позднее Калинская. — Но деталей я не буду рассказывать».

На вопрос, помогло ли в матче первого круга присутствие Синнера на трибунах, Калинская ответила: «Конечно, дополнительная поддержка».



К 22-летнему Синнеру приковано огромное внимание, поскольку он считается одним из лучших теннисистов молодого поколения. По мнения многих экспертов, именно итальянец может стать многолетним лидером рейтинга после ухода Новака Джоковича.

Калинская занимает 26-е место в рейтинге. На ее счету три титула на турнирах WTA. Лучший результат на «Большом шлеме» — четвертьфинал Открытого чемпионата Франции.

Россияне не раз становились героями звездных романов в мире спорта.

Сергей Федоров и Анна Курникова (Фото: Clive Brunskill / Allsport / Getty Images)

Анна Курникова и Сергей Федоров создали одну из звездных пар в мировом спорте. Игроки НХЛ в 90-е были гораздо популярнее, чем сейчас. Федоров не раз появлялся на обложках глянцевых журналов и бульварных газет, которые приписывали ему романы со звездными актрисами Голливуда.

Курникова же вскоре после начала профессиональной спортивной карьеры стала одним из главных секс-символов в спорте, а в 2000-м снялась в кассовом фильме «Я, снова я и Ирэн» с Джимом Керри.

В начале 2000-х газеты и журналы нередко выходили с совместной фотографией пары. По словам Федорова, они с Курниковой поженились в 2001 году, а в 2003-м развелись. Представители Курниковой опровергли информацию о браке с Федоровым. Но агент хоккеиста Пэт Бриссон утверждает, что они точно были женаты. На момент развода Федорову было 33, Курниковой — 21.

Одновременно, как утверждали СМИ, у Курниковой был роман с российским хоккеистом Павлом Буре. Он начался в 1999 году, а 2000-м сообщалось, что они были помолвлены. СМИ даже опубликовали совместное фото, на котором якобы Буре предлагает Курниковой выйти замуж. Но спортсмены вскоре опровергли эти сообщения.

Александр Овечкин и Мария Кириленко (Фото: Роберт Максимов / ТАСС)

Александр Овечкин и Мария Кириленко на момент начала романа в 2011 году были звездами спорта по обе стороны Атлантического океана. Овечкин являлся одним из самых популярных спортсменов в Вашингтоне, Кириленко была на подступах к топ-10 в теннисном рейтинге.

Они познакомились на US Open, где Кириленко играла в паре с Надеждой Петровой, знакомой Овечкина.

«Я смотрел на нее, она — на меня, и мы сразу влюбились, — рассказал хоккеист. — Это произошло достаточно случайно. Я просто подошел к Наде, пока она разминалась, рядом была Маша, мы разговорились и обменялись с ней телефонами, так все и началось».

Кириленко призналась, что до встречи немногое знала об Овечкине. «Слышала только, что есть такой русский хоккеист. И знала, что у него нет зуба, — цитирует Кириленко «Советский Спорт». — На всех углах говорили: «Овечкин, Овечкин». Но я только фамилию и помнила. А обо всех результатах и его достижениях узнала, лишь когда мы начали встречаться.

В 2012 году Овечкин сообщил, что они обручились. В период романа улучшились результаты не только у Кириленко, которая в 2013 году вошла в топ-10, но и у Овечкина, вернувшего былую результативность. Кириленко заявила, что на Олимпиаде-2012 Овечкин оказал ей серьезную поддержку.

«Даже словами не могу описать, как помог! Поддерживал во всех трудных ситуациях. Не получилось полететь моему тренеру — не было аккредитации. А самым близким человеком, который всегда подставлял плечо, оказался Саша. Мы все время были вместе, - отмечала она. - Я чувствовала поддержку и в паре, и в полуфинале одиночного разряда. Слова напутствия на каждый матч были очень важны».

Пара запланировала свадьбу на лето 2014 года, но за несколько месяцев до нее Кириленко неожиданно сообщила о расставании. «Я приняла решение о расторжении помолвки. Причин много, но не хотелось бы вдаваться в подробности. Скажу одно: наши отношения завершены, но я уважаю Сашу как человека и спортсмена, искренне желаю ему дальнейших спортивных успехов», — рассказала Кириленко.

СМИ сообщили, что Кириленко ушла от Овечкина после измены с гимнасткой Каролины Севастьяновой, опубликовав их совместное фото. Кириленко и Севастьянова опровергли эти сообщения.

По словам же Надежды Петровой, именно измена послужила причиной расставания. «Маша пригласила меня быть свидетелем со стороны невесты. Расписаться они собирались в июле 2014-го, сразу после Уимблдона, в Москве, — цитирует Петрову «Спорт-Экспресс». — Звоню как-то Маше, спрашиваю: все в порядке, свадебное платье уже выбрала? А она меня огорошила: мол, все отменяется. Я лезть в душу к подруге не стала. Мария сказала, что Саша расслабился где-то на стороне. А она не простила», — рассказывала Петрова.

Саша Вуячич и Мария Шарапова (Фото: Kevork Djansezian /Getty Images)

В 2009 году Мария Шарапова начала встречаться со словенским баскетболистом Сашей Вуячичем, который на тот момент выступал за клуб НБА «Лос-Анджелес Лейкерс». Они познакомились на вечеринке у знакомой в Лос-Анджелесе, когда российская теннисистка восстанавливалась после травмы.

В 2011 году пара обручилась. По словам Шараповой, после этого знакомые начали массово присылать свадебные журналы, что не на шутку напугало ее. «Я сказала себе, что мы еще молоды. Нам некуда спешить», — отметила россиянка.

Однако уже начале 2012 года пара разошлась. Шарапова подчеркнула, что сложно жить в отношениях при постоянных разъездах. Решение о расставании было принято после того, как Вуячич перешел в турецкий клуб. «Из-за наших карьерных графиков нам было чрезвычайно трудно видеться друг с другом, особенно из-за его карьерного переезда в Турцию», — сказала она.

Григор Димитров и Мария Шарапова (Фото: Emmanuel Wong / Getty Images, Michael Dodge / Getty Images)

Роман россиянки Марии Шарапова и болгарина Григор Димитрова продолжались всего два года, но пара стала одной из самых обсуждаемых в спорте. Их отношения начались в 2013 года, когда на тот момент восходящая звезда без титулов спросил у агента звездной Шараповой телефон россиянки.

Шарапова в автобиографии призналась, что она не знала Димитрова ранее. «Я загуглила имя Григора, чтобы узнать его возраст. И подумала: а это законно?», — написала она, отметив, что на момента начала отношений болгарскому теннисисту только стукнуло 21 год.

Пара распалась в 2015 году. Несмотря на успехи Димитрова, он до сих пор у многих болельщиков ассоциируется с Шараповой. Даже журналисты спустя пять лет во время крупного турнира спросили его об отношениях с Шараповой. Болгарский теннисист не раз отмечал, что у него сохранились теплые отношения с россиянкой.

В качестве причины расставания россиянка назвала тот факт, что эти отношения мешали их карьерам. «Я вспомнила фразу Григора: «Самое худшее — это когда ты делаешь нужное дело в неподходящее время», — написала она в автобиографии.