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Спорт ,  
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Российская теннисистка вышла в финал крупного турнира в Берлине

Российская теннисистка Анна Калинская вышла в финал крупного турнира в Берлине
Анна Калинская в трех сетах обыграла Викторию Азаренко и второй раз в сезоне дошла до финала турнира WTA
Анна Калинская
Анна Калинская (Фото: Inaki Esnaola / Getty Images)

Россиянка Анна Калинская победила белоруску Викторию Азаренко в полуфинале турнира WTA-500 в Берлине с призовым фондом более €800 тыс.

Калинская, занимающая 24-е место в рейтинге, обыграла 19-ю ракетку мира со счетом 6:1, 6:7 (3:7), 6:1.

В предыдущих двух раундах соперницы Калинской из топ-10, чешка Маркета Вондроушова и белоруска Арина Соболенко, снялись из-за травм.

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Спорт
Анна Калинская

В финале Калинская сыграет с победительницей встречи между американками Кори Гауфф (2-я ракетка мира) и Джессикой Пегулой (5-я).

Калинская второй раз в сезоне дошла до финала турнира WTA — в феврале она уступила в решающем матче в Дубае итальянке Джасмин Паолини.

На счету 25-летней россиянки пока нет завоеванных трофеев на уровне WTA.

Калинская за карьеру десять раз обыгрывала соперниц из топ-10, в том числе семь — в этом году.

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Теги
Анна Сатдинова
теннис Анна Калинская WTA Виктория Азаренко

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