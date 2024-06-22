Калинская вышла в полуфинал турнира WTA в Берлине после травмы Соболенко

Россиянка вышла в полуфинал крупного турнира WTA после травмы Соболенко

У третьей ракетки мира Соболенко возникли проблемы с плечом по ходу первого сета. Предыдущая соперница Калинской, чемпионка Уимблдона Вондроушова, также снялась с матча из-за травмы

Анна Калинская (Фото: Inaki Esnaola / Getty Images)

Российская теннисистка Анна Калинская стала полуфиналисткой турнира WTA-500 в Берлине с призовым фондом более €800 тыс.

В четвертьфинале Калинская встречалась с третьей ракеткой мира Ариной Соболенко, но белоруска отказалась продолжать матч в первом сете при счете 5:1 в пользу россиянки из-за проблем с плечом.

За выход в финал Калинская, 24-я в рейтинге, сыграет с другой белоруской Викторией Азаренко (19-я).

В четвертьфинал Калинская вышла после травмы ее соперницы по второму кругу — чемпионки Уимблдона Маркеты Вондроушовой (шестая).

Калинская в этом сезоне дошла до четвертьфинала Australian Open и финала турнира WTA-1000 в Дубае. С начала сезона она заработала более $1,1 млн призовых.

Соболенко ранее отказалась ехать на Олимпиаду в Париже из-за высокой загруженности в WTA. Калинская Игры также пропустит.