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Вторая ракетка мира сообщил об отношениях с российской теннисисткой

Вторая ракетка мира Синнер сообщил об отношениях с российской теннисисткой
Ранее СМИ не раз замечали теннисистов вместе
Янник Синнер
Янник Синнер (Фото: REUTERS)

Вторая ракетка мира Янник Синнер сообщил об отношениях с 25-летней российской теннисисткой Анной Калинской. Итальянца цитирует La Repubblica.

«Я не люблю много говорить о своей личной жизни, — отметил 22-летний итальянский теннисист во время пресс-конференции. — Да, я с Анной. Но больше ничего не скажу».

Ранее СМИ не раз замечали теннисистов вместе.

Синнер в нынешнем сезоне стал победителем Открытого чемпионата Австралии и «Мастерса» в Майами. Всего на его счету 13 титулов. Он удерживает второе место с апреля.

Фото: annakalinskaya78 / Instagram (признана экстремистской организацией и запрещена в России)
Анна Калинская
(Фото: annakalinskaya78 / Instagram (признана экстремистской организацией и запрещена в России))

Калинская занимает 26-е место в рейтинге. На ее счету три титула на турнирах WTA. Лучший результат на «Большом шлеме» — четвертьфинал Открытого чемпионата Франции.

Отец Калинской является начальником сборной России по бадминтону, мать профессионально занималась теннисом и бадминтоном. Брат Николай — полузащитник футбольного клуба «Пари Нижний Новгород».

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