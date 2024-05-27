Вторая ракетка мира сообщил об отношениях с российской теннисисткой
Вторая ракетка мира Янник Синнер сообщил об отношениях с 25-летней российской теннисисткой Анной Калинской. Итальянца цитирует La Repubblica.
«Я не люблю много говорить о своей личной жизни, — отметил 22-летний итальянский теннисист во время пресс-конференции. — Да, я с Анной. Но больше ничего не скажу».
Ранее СМИ не раз замечали теннисистов вместе.
Синнер в нынешнем сезоне стал победителем Открытого чемпионата Австралии и «Мастерса» в Майами. Всего на его счету 13 титулов. Он удерживает второе место с апреля.
Калинская занимает 26-е место в рейтинге. На ее счету три титула на турнирах WTA. Лучший результат на «Большом шлеме» — четвертьфинал Открытого чемпионата Франции.
Отец Калинской является начальником сборной России по бадминтону, мать профессионально занималась теннисом и бадминтоном. Брат Николай — полузащитник футбольного клуба «Пари Нижний Новгород».
Сухогруз врезался в мост в Ростове-на-Дону. Видео
Названы победители Каннского кинофестиваля.
Ники Минаж задержали в голландском аэропорту. Видео
Чем Лукашенко угостил Путина. Подробности
«Получили урок». Мантуров – об уходе Boeing и Airbus
Зеленский призвал Байдена и Си Цзиньпина на саммит по Украине
Как выбрать вино. Простые советы эксперта
На дивидендном рынке интрига — сколько заплатит одна компания?
Подборка лучших сыров под белое вино
5 вещей, которые нельзя делать, когда пользуетесь Wi-Fi в публичном месте
Как обменять акции Yandex N.V. Инструкция для тех, кто покупал в России
Фонды денежного рынка vs. накопительные счета. Что выгоднее?
Самые популярные книги о вине у россиян. Подборка