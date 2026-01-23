РФС объяснил, почему «Крыльям Советов» запретили регистрацию новичков

Санкции наложены по решению РФС в результате проведения финансового контроля деятельности клуба

Фото: ФК «Крылья Советов»

Директор департамента регистрации, лицензирования и контроля деятельности субъектов футбола РФС Роман Дьяков сообщил о причине запрета самарским «Крыльям Советов» регистрировать новых футболистов. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Он обусловлен наличием у клуба задолженностей по налоговым отчислениям и трансферным платежам. Запрет наложен в качестве обеспечительной меры», — заявил Дьяков.

Ранее председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев заявлял «Матч ТВ», что клуб ожидал санкций после заявления компании «РТ-Капитал» о намерении признать «Крылья Советов» банкротом. При этом представители самарской команды выражали намерение закрыть существующие долговые обязательства перед кредитором до 3 февраля.

В январе прошлого года компания «РТ-Капитал» обратилась в суд с иском к самарскому клубу с требованием взыскать задолженность в размере 897 млн руб., срок погашения которой истек еще в 2016 году.

В июле Арбитражный суд Москвы обязал клуб выплатить свыше 923 млн руб. Итоговая сумма к взысканию была сформирована из основного долга и процентов. В октябре Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы отклонил жалобу футбольного клуба.

В декабре самарский клуб погасил часть долговых обязательств перед дочерней компанией «Ростеха» в размере 535 млн руб.

По итогам 18 матчей «Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков.

Клуб в настоящее время проводит зимний сбор в Турции, где из-за погодных условий был отменен первый контрольный матч с сербским ИМТ.