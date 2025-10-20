 Перейти к основному контенту
Суд отклонил апелляцию «Крыльев Советов» по иску на ₽923 млн

Суд отклонил апелляцию «Крыльев Советов» по иску «дочки» «Ростеха» на ₽923 млн
В июле суд постановил взыскать с клуба РПЛ ₽923 млн долга перед «РТ-Капитал». Самарский клуб должен был погасить долг еще в 2016-м. Апелляцию клуба оставили без удовлетворения
Фото: Официальный сайт ФК «‎Крылья Советов»

Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы оставил без удовлетворения жалобу футбольного клуба «Крылья Советов» на взыскание с него 923 млн руб. по иску «РТ-Капитала», дочерней компании «Ростеха», следует из картотеки на сайте суда.

Иск к самарскому клубу был подан в январе на сумму 897 млн руб., срок погашения долга истек еще в 2016 году. В июле Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с клуба более 923 млн руб., эта сумма включает как основной долг, так и проценты.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев называл долг «искусственно поддерживаемым в течение десяти лет».

В «РТ-Капитале» заявляли, что ежегодно подтверждали статус долга клуба перед РПЛ, что позволяло ему выступать в чемпионате.

«Крылья Советов» занимают 11-е место в РПЛ после 12 туров.

