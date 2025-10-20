Суд отклонил апелляцию «Крыльев Советов» по иску на ₽923 млн
Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы оставил без удовлетворения жалобу футбольного клуба «Крылья Советов» на взыскание с него 923 млн руб. по иску «РТ-Капитала», дочерней компании «Ростеха», следует из картотеки на сайте суда.
Иск к самарскому клубу был подан в январе на сумму 897 млн руб., срок погашения долга истек еще в 2016 году. В июле Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с клуба более 923 млн руб., эта сумма включает как основной долг, так и проценты.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев называл долг «искусственно поддерживаемым в течение десяти лет».
В «РТ-Капитале» заявляли, что ежегодно подтверждали статус долга клуба перед РПЛ, что позволяло ему выступать в чемпионате.
«Крылья Советов» занимают 11-е место в РПЛ после 12 туров.
