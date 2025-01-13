Дочка «Ростеха» через суд решила взыскать с «Крыльев Советов» ₽897 млн

Срок погашения долга истек еще в 2016 году. Ранее губернатор Федорищев говорил, что эта задолженность «искусственно поддерживалась в течение 10 лет», хотя клуб мог ее гасить

Фото: Официальный сайт ФК «‎Крылья Советов»

«РТ-Капитал», дочерняя компания «Ростеха», подала в суд иск к самарскому клубу РПЛ «Крылья Советов» с требованием вернуть долг в размере 897 млн руб., срок погашения которого истек еще в 2016 году. Об этом сообщается на сайте «Ростеха».

В «РТ-Капитал» отметили, что ежегодно подтверждали статус долга клуба перед РПЛ, что позволяло ему выступать в чемпионате, а также предлагали реструктуризировать задолженность «при условии предоставления надлежащего обеспечения». В суд было решено подать в связи с тем, что клуб с 2016 года «не выполняет взятые на себя обязательства».

Об этом долге «Ростеху» губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев говорил 19 декабря в эфире программы «Очная ставка», тогда он называл сумму 1 млрд руб.

Федорищев назвал долг «искусственно поддерживаемым в течение десяти лет».

«Правительство дает 2 млрд руб. в год на уставные цели через странный фонд с неправильным целеполаганием бюджетным, а клуб этот долг не гасит», — говорил Федорищев (цитата по «РИА Новости»).

По словам губернатора, стратегическое партнерство с «Ростехом» было «разным, наверняка была и финансовая помощь, но это не было спонсорством».

Ранее источники «РБК Спорт» сообщали, что председателем совета директоров «Крыльев Советов» будет вице-губернатор Самарской области Дмитрий Яковлев.