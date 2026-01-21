 Перейти к основному контенту
Клуб РПЛ отреагировал на планы дочки «Ростеха» признать его банкротом

«Крылья Советов» отреагировали на планы дочки «Ростеха» добиться их банкротства
«РТ-Капитал», которому «Крылья Советов» к концу декабря выплатили больше половины задолженности в 923 млн руб., сообщил о намерении признать клуб банкротом. В клубе заявили, что успеют закрыть долг до обращения кредитора в суд
Фото: Официальный сайт ФК «‎Крылья Советов»

«Крылья Советов» выплатят долг дочерней компании «Ростеха», «РТ-Капиталу», еще до обращения компании в суд с заявлением о признании клуба банкротом, заявил председатель совета директоров самарского клуба РПЛ Дмитрий Яковлев, которого цитирует ТАСС.

В среду на Федресурсе было опубликовано сообщение о намерении «РТ-Капитала» обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании «Крыльев Советов» банкротом.

Яковлев отметил, что пока «РТ-Капитал» заявила лишь о таком намерении. «Мы действуем в рамках разработанного плана и закроем оставшиеся долговые обязательства перед «РТ-Капиталом» до момента обращения истца в суд с соответствующим заявлением», — заявил глава клуба.

«Крылья Советов» 30 декабря сообщили, что выплатили «РТ-Капиталу» часть долга в размере 535 млн руб.

Срок погашения долга самарского клуба перед компанией истек еще в 2016 году. В январе 2025-го «РТ-Капитал» обратился в суд с требованием взыскать 897 млн руб. В июле Арбитражный суд Москвы обязал клуб выплатить свыше 923 млн руб. (с учетом процентов).

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ранее назвал долг «искусственно поддерживаемым в течение десяти лет».

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Анна Сатдинова
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Крылья Советов Ростех
«Крылья Советов» выбили КАМАЗ из Кубка России
Спорт
Губернатор Федорищев заявил, что «Крылья Советов» не уволят тренера
Спорт
«Крылья Советов» выплатили «РТ-Капиталу» ₽535 млн из долга свыше ₽920 млн
Спорт
