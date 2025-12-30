«Крылья Советов» выплатили «РТ-Капиталу» ₽535 млн из долга свыше ₽920 млн
Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» погасил часть долговых обязательств перед «РТ-Капитал», дочерней компании «Ростеха», в размере 535 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба команды.
«В течение 2025 года клуб и его руководство вело планомерную работу по выплате долга перед компанией «РТ-Капитал». Суммарно общий объем денежных средств доведенных до компании на сегодняшний день составляет 535 млн рублей», — написано в сообщении.
В январе компания «РТ-Капитал» обратилась в суд с иском к самарскому клубу с требованием взыскать задолженность в размере 897 млн руб., срок погашения которой истек еще в 2016 году.
В июле Арбитражный суд Москвы обязал клуб выплатить свыше 923 млн руб. Итоговая сумма к взысканию была сформирована из основного долга и процентов. В октябре девятый арбитражный апелляционный суд Москвы отклонил жалобу футбольного клуба.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев называл долг «искусственно поддерживаемым в течение десяти лет».
По словам представителей «РТ-Капитала», компания ежегодно предоставляла в Российскую премьер-лигу (РПЛ) подтверждение статуса долга клуба, что позволяло ему выступать в чемпионате.
Перед зимним перерывом «Крылья Советов» находятся на 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ. На счету самарского клуба 17 очков в 18 турах.
