Роналду против Турции и последний шанс Грузии. Что происходит на Евро
Какие матчи пройдут 22 июня:
Грузия — Чехия (16:00 мск, «Okko»)
Турция — Португалия (19:00 мск, «Матч ТВ»)
Бельгия — Румыния (22:00 мск, «Оkko»)
Главные события дня
- Пропустивший матч Евро Мбаппе сыграет товарищеский матч с дублем «Падерборна».
- Суперкомпьютер оценил шансы Грузии на победу над Чехией.
- Полиция Берлина арестовала польских фанатов за драку у фан-зоны.
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13:40. Лидер сборной Франции Килиан Мбаппе в субботу поучаствует в товарищеском матче с молодежной командой «Падерборна», сообщает RMC Sport. Мбаппе сломал нос в первой игре с Австрией (1:0) и остался в запасе в матче с Нидерландами (0:0). Издание отмечает, что матч поможет Мбаппе привыкнуть к защитной маске.
13:30. Полиция Берлина сообщила, что накануне вечером арестовала несколько болельщиков после беспорядков у фан-зоны возле Бранденбургских ворот, при этом правоохранителей забросали камнями и бутылками. Стычка началась с конфликта фанатов, в основном польских, со стюардами. В итоге полицейские применили физическую силу, перцовые баллончики и дубинки, отмечает Reuters.
13:00. На Евро в субботу пройдут три матча. Грузия попробует побороться за выход в плей-офф с Чехией, которую суперкомпьютер Opta считает фаворитом встречи (вероятность победы — 51,7%). Обе команды стартовали на турнире с поражений.
Также в группе F сыграют турки и португальцы, выигравшие свои первые матчи. Главный тренер Португалии Роберто Мартинес на предматчевой пресс-конференции заявлял, что его команда сыграет уверенно и сможет перевернуть игру, даже если пропустит первой.
Третья встреча игрового дня пройдет между лидирующей в группе E Румынией и занимающей четвертое место Бельгией. Главный тренер бельгийцев Доменико Тедеско признался, что пообщался наедине с лидером команды Ромелу Лукаку, который упустил несколько моментов в игре со Словакией, и считает, что форвард способен на большее в следующих матчах.
Тренер Румынии Эдуард Иорданеску перед матчем отметил, что его команда войдет в историю, если сможет попасть в плей-офф Евро впервые за 24 года.
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