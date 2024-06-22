Роналду против Турции и последний шанс Грузии. Что происходит на Евро

На чемпионате Европы 22 июня запланированы три матча группового этапа: Грузия — Чехия, Турция — Португалия, Бельгия — Румыния. Что происходит на Евро — в онлайн-трансляции «РБК Спорт»

Фото: Dan Mullan / Getty Images

Какие матчи пройдут 22 июня:

Грузия — Чехия (16:00 мск, «Okko»)

Турция — Португалия (19:00 мск, «Матч ТВ»)

Бельгия — Румыния (22:00 мск, «Оkko»)

Главные события дня

Пропустивший матч Евро Мбаппе сыграет товарищеский матч с дублем «Падерборна».

Суперкомпьютер оценил шансы Грузии на победу над Чехией.

Полиция Берлина арестовала польских фанатов за драку у фан-зоны.

13:40. Лидер сборной Франции Килиан Мбаппе в субботу поучаствует в товарищеском матче с молодежной командой «Падерборна», сообщает RMC Sport. Мбаппе сломал нос в первой игре с Австрией (1:0) и остался в запасе в матче с Нидерландами (0:0). Издание отмечает, что матч поможет Мбаппе привыкнуть к защитной маске.

13:30. Полиция Берлина сообщила, что накануне вечером арестовала несколько болельщиков после беспорядков у фан-зоны возле Бранденбургских ворот, при этом правоохранителей забросали камнями и бутылками. Стычка началась с конфликта фанатов, в основном польских, со стюардами. В итоге полицейские применили физическую силу, перцовые баллончики и дубинки, отмечает Reuters.

13:00. На Евро в субботу пройдут три матча. Грузия попробует побороться за выход в плей-офф с Чехией, которую суперкомпьютер Opta считает фаворитом встречи (вероятность победы — 51,7%). Обе команды стартовали на турнире с поражений.

Также в группе F сыграют турки и португальцы, выигравшие свои первые матчи. Главный тренер Португалии Роберто Мартинес на предматчевой пресс-конференции заявлял, что его команда сыграет уверенно и сможет перевернуть игру, даже если пропустит первой.

Третья встреча игрового дня пройдет между лидирующей в группе E Румынией и занимающей четвертое место Бельгией. Главный тренер бельгийцев Доменико Тедеско признался, что пообщался наедине с лидером команды Ромелу Лукаку, который упустил несколько моментов в игре со Словакией, и считает, что форвард способен на большее в следующих матчах.

Тренер Румынии Эдуард Иорданеску перед матчем отметил, что его команда войдет в историю, если сможет попасть в плей-офф Евро впервые за 24 года.