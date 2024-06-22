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Евро-2024 ,  
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Сможет ли Грузия использовать свой последний шанс. Интриги дня на Евро

Сюжет
Евро-2024
У сборной Грузии остался последний шанс включиться в борьбу за выход в плей-офф чемпионата Европы. Каковы шансы команды — в материале «РБК Спорт»
Игроки сборной Грузии
Игроки сборной Грузии (Фото: Lars Baron / Getty Images)

Кто и когда играет 21 июня

  • Грузия — Чехия (16:00 мск).
  • Португалия — Турция (19:00 мск).
  • Бельгия — Румыния (22:00 мск).

Грузия — Чехия

16:00 мск, Okko

«Фолькспаркштадион», Гамбург

Чехия является фаворитом матча. Opta оценивает вероятность ее победы в 45,3%, сборной Грузии — 29,5%.

Обе эти команды в первых турах удивили. Турция и Португалия не без доли везения обыграли Грузию (3:1) и Чехию (2:1) соответственно.

Если бы не феноменальный гол турецкого полузащитника Арды Гюлера при счете 1:1, то неизвестно, чем завершился бы матч.

Команда Грузии в своем дебюте на Евро даже при 1:2 имела несколько отличных моментов поразить ворота турок. Она пропустила третий гол лишь перед финальным свистком после того, как вратарь Георгий Мамардашвили побежал в штрафную соперника.

Мамардашвили — один из лучших вратарей чемпионата Испании, где он выступает за «Валенсию». Именно благодаря его уверенным действиям команда на протяжении всего матча оставалась в игре.

Также в стартовой игре выделялся малоизвестный за пределами Франции и Грузии Жорж Микаутадзе. Родившийся во Франции форвард «Меца» стал автором первого гола Грузии в истории чемпионатов Европы, а после создал множество проблем соперникам. Ему активно помогали Георгий Кочорашвили, угодивший в перекладину, и Отар Какабадзе. Кочорашвили стал лучшим полевым игроком в сборной Грузии по большинству статистических показателей.

Главная же звезда команды Хвича Кварацхелия не был столь заметен, как от него ожидали. Однако он выполнил наибольшее количество обводок (10) в первом туре.

Турция и Грузия выдали одну из самых зрелищных игр на этом Евро, в чем большая заслуга последней команды. Часто дебютанты играют с более сильными командами от обороны в попытках засушить игру. Сборная Грузии не стала этого делать, понимая, что оборона не ее конек. Команда совершила 14 ударов по воротам, это второй показатель в истории Евро.

Чехия не менее впечатляюще сыграла в матче с Португалией (1:2), одним из главных фаворитов нынешнего чемпионата. Самая молодая команда турнира вела в счете с 62-й по 69-ю минуту, но упустила преимущество из-за автогола. А проиграла она из-за гола на последних минутах. Одну из заметных ролей в матче играл вратарь сборной Чехии Индржих Станек, который не раз выручал команду в безвыходных ситуациях.

Драка и побитый рекорд Роналду. Как прошел дебютный матч Грузии на Евро
Спорт
Фото:Reuters

Грузия и Чехия считались аутсайдерами группы. И поражение существенно сократит шансы одной из команд на выход в плей-офф. Чехи не начинали Евро с двух поражений на старте с 2000 года.

Португалия — Турция

19:00 мск, «Матч ТВ»

«BVB-Штадион», Дортмунд

Португальская сборная — явный фаворит в этом матче: 62%. Вероятность победы Турции составляет 17,8%.

Португалия входит в топ-5 главных претендентов на победу в турнире. Команда со старта квалификации чемпионата Европы одержала победы во всех матчах.

Футболисты этой сборной играют ведущие роли в топ-клубах. Единственный вопрос перед стартом турнира касался Криштиану Роналду. Ему уже 39, она два года выступает в далеко не самом сильном чемпионате Саудовской Аравии. Однако после матча с Чехией Роналду удостоился похвалы, и не только от партнеров по сборной. Пятикратный обладатель «Золотого мяча» показал, что способен играть на команду. И делать это успешно.

Именитый тренер Жозе Моуринью считает, что на Евро-2024 приехала самая сильная сборная Португалии за всю свою историю.

Путь Роналду к рекордам на Евро. Фотогалерея
Спорт
Фото:Kevin C. Cox / Getty Images

«Я не хочу проявить неуважение к предыдущим поколениям, но с точки зрения состава и качества у нас сейчас, вероятно, лучшая команда в истории. Считаю, что Португалия может выиграть турнир», — отметил португальский тренер.

В команде Турции собрались талантливые, но очень молодые спортсмены. Ведущую роль в ней играют два 19-летних футболиста. Основное внимание уделено Гюлеру, который уже начал оправдывать ожидания в мадридском «Реале». В матче с Грузией форвард вновь доказал, что ему не зря прочат будущее суперзвезды: он был буквально везде. Также выделяется нападающий «Ювентуса» Кенан Йылдыз, чей гол в ворота Грузии не был засчитан.

Турция с 2002 года ни разу не стартовала на крупных турнирах с двух побед подряд.

Бельгия — Румыния

22:00, «Матч ТВ»

«Кельн Штадиум»

Победа бельгийцев оценивается в 62,8%, румын — в 16,6%.

В первом туре в группе Е произошло две сенсации. Бельгия проиграла Словакии (0:1), а Украина разгромно уступила Румынии — 0:3. Результат матча Словакия — Бельгия вошел в тройку самых неожиданных в истории Евро, сообщает статистическая компания Gracenote. Шансы словаков на победу оценивались в 13%.

Это поражение стало первым для главного тренера Доменико Тедеско с момента его назначения в феврале 2023 года.

Бельгия сенсационно уступила Словакии на Евро из-за двух отмененных голов
Спорт
Ромелу Лукаку

Перед стартом турнира Украину и Бельгию называли фаворитами группы Е, а Румыния выглядела явным аутсайдером. После первого тура суперкомпьютер Opta повысил шансы Бельгии на выход — с 91,4 до 93,2%. Заметно увеличились и шансы Румынии — с 25,8 до 71,6%. Главным же аутсайдером стала Украина — 38%.

Основная проблема бельгийской сборной на последних крупных турнирах кроется в очень слабой реализации. В матче со Словакией они создали уйму моментов, а два их гола не были засчитаны из-за офсайда и игры рукой.

В последних пяти играх (ЧМ-2022, Евро-2024) Бельгия совершила 51 удар по воротам с показателем ожидаемых голов (xG) 6,57, но забила всего один мяч. Команда имела шесть голевых моментов в районе вратарской соперника. Сейчас Бельгия не реализовала ни одного из 47 ударов на крупных турнирах. Пока экс-тренер «Спартака» не смог решить проблему реализации.

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Теги
Руслан Алиев
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