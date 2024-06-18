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Евро-2024 ,  
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Драка и побитый рекорд Роналду. Как прошел дебютный матч Грузии на Евро

Дебютный матч Грузии на Евро запомнился дракой и побитым рекордом Роналду
Сюжет
Евро-2024
Сборная Грузии впервые сыграла на чемпионате Европы. Грузинская команда проиграла Турции в первом матче на Евро. Как сборная Грузии дебютировала на чемпионате Европы — в фоторепортаже «РБК Спорт»
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Во вторник, 18 июня, в Дортмунде состоялся матч чемпионата Европы по футболу, в котором встретились сборные Грузии и Турции.

Фото: Kevin C. Cox / Getty Images
Фото: Kevin C. Cox / Getty Images

Перед началом матча команд болельщики сборных Грузии и Турции подрались на трибунах стадиона Дортмунда. В драке приняли участие по несколько десятков человек с обеих сторон. Вскоре фанатов разняли полицейские.

Фото: Kevin C. Cox / Getty Images
Фото: Kevin C. Cox / Getty Images

Грузия является единственным дебютантом турнира. Кроме того, из всех участников Евро-2024 грузинская сборная занимает самое низкое место в рейтинге ФИФА, располагаясь на 75-й строчке. Турция занимает 40-е место.

Фото: Lars Baron / Getty Images
Фото: Lars Baron / Getty Images

Турки вышли вперед на 25-й минуте после гола Мерта Мюлдюра, который отличился красивым ударом с лета с линии штрафной в ближнюю девятку.

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Уже через две минуты Кенан Йылдыз забивает второй мяч, но главный арбитр фиксирует офсайд после помощи видеоассистента и отменяет гол.

Кенан Йылдыз
Кенан Йылдыз
(Фото: Lars Baron/Getty Images)

На 32-й минуте сборная Грузии сравняла счет благодаря голу Жоржа Микаутадзе, который забил первый мяч в истории Грузии на Евро.

Георгис Микаутадзе и Гурам Кашия
Георгис Микаутадзе и Гурам Кашия
(Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images)

Команды ушли на перерыв при счете 1:1.

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Второй гол у сборной Турции на 65-й минуте забил 19-летний полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер, который исполнил великолепный обводящий удар в дальнюю девятку из-за штрафной.

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Гюлер стал первым игроком до 20 лет со времен Криштиану Роналду в 2004 году, кому удалось забить гол на Евро. В списке самых молодых авторов голов он на пятом месте. Рекорд у швейцарца Йохана Фонлантена (18 лет и 141 день; 2004 год).

Также Гюлер стал самым молодым игроком в истории, забившим в дебютном матче на Евро (19 лет и 114 дней). Он превзошел рекорд Роналду, который отличился в возрасте 19 лет и 128 дней в 2004 году в игре с Грецией.

Фото: Reuters
Фото: Reuters

В концовке матча, на 81-й минуте, Хвича Кварацхелия прыгнул в попытке пробить через себя, но ему не удалось дотянуться до мяча, столкнувшись с защитником Турции Абдулеримом Бардакчи. Грузин смог подняться после помощи врачей.

Фото: Reuters
Фото: Reuters

В компенсированное время грузинская сборная имела много шансов, чтобы сравнять счет, но не реализовала два отличных момента, попав в штангу.

Фото: Reuters
Фото: Reuters

На 90+7-й минуте голкипер грузин Георгий Мамардашвили пошел на угловой у ворот соперника. Турки перехватили мяч и Керем Актюркоглу забил в пустые ворота.

Турция впервые выиграла свой матч открытия на Евро, до этого проиграв все пять таких матчей.

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Всего на матче присутствовало более 59 тыс. болельщиков.

Фото: Reuters
Фото: Reuters

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Теги
Альвина Цаканян
Футбол Чемпионат Европы по футболу сборная Турции по футболу сборная Грузии по футболу

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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