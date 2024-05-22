В конгрессе США призвали ФБР и МОК расследовать дело китайских пловцов

Перед Олимпиадой в Токио 23 китайских пловца сдали положительные пробы на допинг, но WADA разрешило им выступить на Играх. Американские конгрессмены написали по этому поводу письмо генеральному прокурору и директору ФБР

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Американские конгрессмены Джон Моленар и Раджи Кришнамурти призвали Министерство юстиции США и Международный олимпийский комитет (МОК) начать официальное расследование дела с положительными допинг-пробами 23 китайских пловцов на триметазидин перед Олимпиадой в Токио. Об этом сообщается на сайте специального комитета палаты представителей США по стратегической конкуренции с Китаем.

Моленар является главой этого комитета. Письмо, отправленное генеральному прокурору и директору ФБР, также подписали конгрессмены Карлос Хименес и Андре Карсон.

«Этот скандал вызывает серьезные юридические, этические и конкурентные проблемы и может представлять собой более широкую спонсируемую государством стратегию КНР по несправедливой конкуренции на Олимпийских играх, как это делала Россия ранее», — в частности, сказано в письме.

В отдельном запросе, адресованном МОК, конгрессмены пишут: «То, как МОК отреагирует на этот скандал, напрямую повлияет на летние Олимпийские игры этого года и их обещание честных соревнований, которое объединяет спортсменов со всего мира».

Ранее газета New York Times сообщила, что в январе 2021 года сразу 23 китайских спортсмена сдали положительные пробы на триметазидин, но их допустили на Олимпиаду в Токио. Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) заявили, что не смогли найти доказательств, чтобы опровергнуть доводы Китайского антидопингового агентства (CHINADA) о «бытовом загрязнении».

В Антидопинговом агентстве США (USADA) после этого призвали правительства и спортивное движение пересмотреть деятельность WADA, чтобы гарантировать, что «сокрытие положительных проб накануне Олимпийских игр больше не повторится, и раз и навсегда убрать «лису» от «охраны курятника», сделав WADA по-настоящему независимым».

Глава МОК Томас Бах заявил, что полностью доверяет WADA, президент WADA Витольд Банька обвинил USADA в лицемерии и напомнил, что 90% спортсменов в США не находятся под действием Антидопингового кодекса.